Inklusi Keuangan Tak Cukup Buka Akses, Pembiayaan Produktif juga Penting

Ilustrasi Fintech. (unair.ac.id)
JawaPos.com - Perluasan inklusi keuangan tidak hanya membutuhkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, tetapi juga ketersediaan pembiayaan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi produktif.
Direktur PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil), Ivan Joshua Tandika, mengatakan inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Lebih dari itu, akses tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.
"Inklusi keuangan bukan hanya tentang membuka akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memastikan akses tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor produktif," ujar Ivan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (30/10).
Sejak bertransformasi pada 2023, Cicil memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan produktif melalui skema Supply Chain Financing dan Ecosystem Financing. Kedua skema tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan bisnis sekaligus membantu pertumbuhan UMKM.
Menurut Ivan, pemanfaatan teknologi finansial dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Dengan begitu, kebutuhan pendanaan bisnis dapat dijangkau melalui layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Meski demikian, perluasan inklusi keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat. Pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta tanggung jawab dalam menggunakan layanan keuangan digital menjadi aspek penting agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara bijak.
"Ke depan, kami ingin terus berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa pemanfaatan teknologi finansial yang tepat dapat membantu memperkuat sektor produktif, membuka peluang pertumbuhan bagi UMKM, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia," pungkasnya.
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