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Penulis: Djati Waluyo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.06 WIB

Buka Suara soal Supra Sekuritas, Pandu Sjahrir Akui Punya Saham Tapi Tidak Terlibat dalam Manajemen

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir. (ANTARA) - Image

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir. (ANTARA)

JawaPos.com - Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara), Pandu Sjahrir, buka suara terkait dengan informasi keterkaitan dirinya dengan Supra Sekuritas Indonesia melalui PT Asha Artha Sehati.

Sebagai informasi, sekuritas tersebut menjadi salah satu sekuritas yang memiliki transaksi terbanyak pada tiga saham yang dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu PT Dian Swastika Sentosa (DSSA), PT Barito Renewables Energy (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN).

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Pandu menjelaskan bahwa keterkaitannya dengan Supra Sekuritas sebatas sebagai pemegang saham minoritas dan pasif.

Dia menegaskan tidak terlibat dalam operasional harian, jajaran direksi maupun komisaris, serta pengambilan keputusan perusahaan.

“Termasuk di Supra Sekuritas yang menjadi bahasan Bloomberg. Sederhananya: setiap orang bisa saja memiliki saham sebuah bank, bukan artinya ia menjadi bagian dari manajemennya,” ujar Pandu dikutip dari laman instagramnya, dikutip Kamis (29/10).

Dia menjelaskan, selama puluhan tahun berkarier di dunia investasi dan belasan tahun terakhir aktif di perusahaan modal ventura, fokus utamanya adalah berinvestasi pada berbagai perusahaan.

Ia menjelaskan, investasi tersebut mencakup perusahaan rintisan, media, teknologi, hingga jasa keuangan.

Menurutnya, investasi dan permodalan menjadi salah satu kunci bagi perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan skala bisnis dan mengembangkan usahanya.

Pandu mengungkapkan telah berinvestasi di sejumlah perusahaan sejak puluhan tahun lalu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, sebagian besar kepemilikan tersebut bersifat minoritas dan pasif.

Editor: Sabik Aji Taufan
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