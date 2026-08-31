Prediksi Kurs Rupiah Senin 31 Agustus: Dibayangi Isu Geopolitik dan Penetapan Gubernur BI Baru

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan melemah pada perdagangan Senin (31/8), setelah sebelummya ditutup menguat 51 poin menjadi Rp 17.693 per dollar AS pada perdagangan Jumat (28/8).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (28/8) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 17.690-Rp 17.693," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Jumat (28/8).

Ibrahim mengatakan, ketegangan geopolitik juga menjadi salah satu faktor yang berpotensi menekan pergerakan rupiah. Ketegangan meningkat setelah Moskow memperingatkan dapat menyerang target militer Inggris, baik di dalam maupun di luar Ukraina, sebagai respons atas serangan Kyiv terhadap wilayah Rusia menggunakan rudal jelajah jarak jauh pasokan Inggris.

Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menyerang negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Trump juga menepis laporan media yang menyebut Direktur CIA John Ratcliffe telah memperingatkan pejabat Rusia agar tidak melakukan serangan terhadap negara-negara anggota NATO.

"Pasar juga berhati-hati menjelang pidato Warsh yang dijadwalkan pada Jumat pukul 10.00 waktu setempat atau 14.00 GMT. Pidato besar pertamanya sebagai Ketua The Fed di Jackson Hole dipantau ketat untuk mencari sinyal mengenai inflasi dan petunjuk mengenai arah suku bunga AS," jelasnya.

Dari dalam negeri, pasar merespons positif keputusan Komisi XI DPR RI yang menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih untuk periode 2026–2031. Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat pada Kamis (27/8), setelah Destry menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Destry sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI menyusul mundurnya Perry Warjiyo. Ia diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon tunggal Gubernur BI.