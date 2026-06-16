Amerika dan Iran Dikabarkan Berdamai, Rupiah Berpotensi Menguat pada 16 Juni 2026

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS diperkirakan akan kembali menguat pada perdagangan Selasa (16/6), setelah sebelumnya menguat 151 poin pada perdagangan Senin (15/6) di level Rp 17.708 per Dollar AS.
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS akan bergerak fluktuatif didorong sentimen kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
"Untuk perdagangan (16/6) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 17.650 - Rp 17.700," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/6).
Ia menjelaskan, kesepakatan AS dan Iran untuk mengakhiri perang membuat harga minyak dunia turun cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang juga mendorong penguatan rupiah terhadap dollar.
“Negara-negara E4, yang meliputi Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, mengatakan pada hari Minggu bahwa negara-negara tersebut siap untuk mencabut sanksi terhadap Iran sebagai tanggapan atas langkah-langkah terkait program nuklirnya,” ujarnya.
Ibrahim mengatakan, Turunnnya harga minyak mentah dunia dibawah USD 80 per barel akan menjadi faktor positif bagi domestik karena diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap defisit APBN, membuat pememerinta senang dan ketegangan berubah menjadi kegembiraan.
Selain itu, pasar juga mencermati potensi efisiensi Anggraran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penurunan target pembangunan Koperasi Desa Merah putih sebesar 50 persen.
“Dengan kondisi global yang kembali stabil, masyarakat berbondong-bondong menjual valuta asingnya sesuai dengan instruksi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat agar segera menjual atau menukarkannya menjadi Rupiah,” ucapnya.
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