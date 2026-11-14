Dari Balik Kemudi Taksi, Sunarto Antarkan Mimpi Anak hingga Kuliah di Mesir

JawaPos.com - Dari balik kemudi taksi Bluebird, Sunarto merajut harapan untuk masa depan kedua anaknya. Setiap hari, pria 47 tahun itu menghabiskan hampir 20 jam di jalanan. Peluhnya mencari nafkah mengantarkan kedua anaknya sekolah tinggi, bahkan salah satunya kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Pukul 03.00 WIB saat matahari belum merekah, Sunarto sudah meninggalkan mesnya di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk mulai bekerja.

Mengenakan seragam abu-abu, Sunarto dengan mantap memegang kemudi mobil SilverBird yang dibawanya. Wajahnya terlihat tenang. Kedua matanya masih tajam menatap jalanan gelap, meski usia hampir setengah abad.

"Yang penting semangat, berangkat pagi, kan gitu," tegas Sunarto saat ditemui JawaPos.com, di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (14/11). Biasanya, Sunarto akan kembali pulang ke mes pukul 23.00 WIB.

Sebelas tahun bekerja sebagai pengemudi Bluebird membuat Sunarto terbiasa menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan. Rutinitas panjang itu bukan tanpa alasan. Ada dua anak yang ingin dia antarkan menuju pendidikan setinggi mungkin.

Perjuangan tersebut perlahan membuahkan hasil. Kedua anak Sunarto kini sama-sama duduk di bangku kuliah. Anak pertamanya bahkan berhasil melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas Al-Azhar, Mesir. Sementara anak keduanya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Di balik pencapaian itu, ada dukungan Beasiswa Bluebird Peduli yang diterima kedua anaknya. Masing-masing memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta setiap semester.

Baginya, bantuan tersebut menjadi tambahan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Terlebih, biaya kuliah membutuhkan persiapan yang tidak sedikit.

Anak gadis pertama Sunarto kini telah memasuki semester sembilan di Universitas Al-Azhar dengan mengambil jurusan kedokteran umum. Perjalanan akademiknya juga tidak terlepas dari prestasi selama menempuh pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Ngawi, Jawa Timur.

Setelah menjalani masa pengabdian, dia mendapatkan beasiswa penuh dari Gontor untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir. Sementara itu, anak kedua Sunarto kini berada di semester tiga Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Biaya kuliahnya masih ditanggung keluarga.

"Alhamdulillah Beasiswa Bluebird Peduli bisa membantu untuk uang tambahan semesternya," kata Sunarto.

Keberhasilan kedua anaknya mengenyam pendidikan tinggi merupakan kebanggaan tersendiri bagi Sunarto. Sebab, dirinya hanya sampai tingkat SMP.

"Ya karena kita pendidikannya SMP, jadi kita itu mengharapkan supaya anak kita itu pendidikannya bisa kuliah gitu, nyampe lulus gitu," tuturnya.

Jangkau Hingga Ribuan Beasiswa

Sejak 1998, Beasiswa Bluebird Peduli konsisten mendukung pendidikan anak-anak pengemudi dan karyawan Bluebird Group di berbagai jenjang.

Dilansir dari data resmi perusahaan, pada 2026, Bluebird telah membagikan 4.585 beasiswa, hingga secara keseluruhan sudah lebih dari 72.000 mendapatkan dukungan. Bantuan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk anak berkebutuhan khusus serta anak asuh, yaitu anak-anak pengemudi dan karyawan yang orang tuanya wafat saat bekerja.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (Bluebird Group), Adrianto Djokosoetono, menyampaikan, pengemudi dan karyawan merupakan bagian yang paling penting dari perjalanan Bluebird Group. Karena itu, perusahaan percaya bahwa dukungan kepada mereka juga perlu menyentuh keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

"Melalui Program Beasiswa Bluebird Peduli, kami ingin terus membuka ruang bagi anak-anak pengemudi dan karyawan untuk belajar, mengasah potensi, dan mempersiapkan masa depan dengan lebih percaya diri," kata Adrianto melalui siaran pers, dikutip Sabtu (14/11).

Dukungan pendidikan tersebut juga berlanjut setelah beasiswa diberikan, Bluebird Group juga menghadirkan Generasi Biru sebagai wadah pengembangan bagi penerima Beasiswa Bluebird Peduli.

Melalui wadah ini, para penerima beasiswa dapat saling terhubung mengikuti berbagai sesi pengembangan diri, mulai dari pembekalan keterampilan, penguatan motivasi, hingga wawasan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, dan lebih siap memasuki dunia kerja.

“Bagi kami, Generasi Biru menjadi ruang bagi para penerima beasiswa untuk melihat peluang yang lebih luas setelah mereka mendapatkan dukungan pendidikan. Kami percaya, anak-anak pengemudi dan karyawan memiliki potensi yang besar. Tugas kami adalah memastikan dukungan yang diberikan tidak berhenti pada bantuan pendidikan, tetapi juga membuka lebih banyak ruang bagi mereka untuk tumbuh bersama,” tutup Andre.

Harapan Sunarto untuk Bluebird dan Keluarga

Perjalanan Sunarto bersama Bluebird sendiri bukan cerita singkat. Setelah sempat keluar pada 2001, dia kembali bergabung pada tahun 2016 dan bertahan hingga sekarang.

Sebelum menjadi pengemudi taksi, Sunarto pernah bekerja sebagai pencuci piring. Kesempatan menjadi pengemudi didapatkan dari informasi teman-temannya. Berbekal kemampuan mengemudi, dia mencoba pekerjaan tersebut dan menjalaninya hingga kini.

Di tengah kesibukan bekerja di Jakarta, keluarga Sunarto menetap di Tegal, Jawa Tengah. Istrinya tinggal di kampung halaman, sedangkan dia beristirahat di mes selama merantau bekerja di Jakarta. Setiap dua bulan sekali, dia menyempatkan diri pulang untuk bertemu keluarga.

Penghasilan yang diperoleh setiap hari dibagi untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. Meski harus berjauhan dengan keluarga, Sunarto mengaku penghasilannya cukup untuk menopang kebutuhan rumah tangga.

"Ya cukup, yang penting kita semangat ya," ujarnya.

Dukungan pendidikan melalui Beasiswa Bluebird Peduli menjadi salah satu hal yang disyukuri Sunarto. Namun, dia berharap kesempatan memperoleh bantuan tersebut dapat semakin diperluas agar lebih banyak anak pengemudi merasakan manfaatnya.

Salah satu harapannya adalah agar program beasiswa bisa menjangkau anak-anak sejak jenjang SMP. Dengan begitu, dukungan pendidikan dapat diberikan lebih awal kepada keluarga pengemudi yang membutuhkan.

"Ya seperti yang kita harapkan supaya ke depannya itu bisa ngasih beasiswa dari SMP lah gitu," harapnya.

Harapan tersebut bukan hanya untuk kedua anaknya. Sunarto ingin rekan-rekan sesama pengemudi juga mendapatkan kesempatan serupa. Sebab, menurutnya, program beasiswa menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat membantu orang tua memperjuangkan pendidikan anak.

Kini, kedua anaknya memiliki cita-cita masing-masing. Anak pertama ingin menjadi dokter spesialis jantung, sedangkan anak kedua tertarik mengembangkan bisnis di bidang pertanian.

Sunarto sendiri mulai mempersiapkan masa tuanya di kampung halaman. Dia memiliki rumah dan sawah di Tegal. Kelak, setelah tidak lagi aktif bekerja sebagai pengemudi, dia ingin menghabiskan waktu dengan bertani.

Namun, sebelum masa itu tiba, masih ada satu harapan yang ingin dia saksikan: kedua anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi dan berhasil meraih cita-cita.