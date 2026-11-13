Demi Dua Nyawa, Kisah Heroik Sopir Bluebird Jawab Lambaian Tangan Ibu Hamil di Tengah Malam

Di tengah perjalanan pulang menuju pool, sopir taksi Bluebird, Hari, 50 tahun, menghentikan kendaraannya saat melihat seorang ibu hamil melambaikan tangan di pinggir jalan kawasan Koja, Jakarta Utara. Ketuban perempuan itu telah pecah dan tak ada orang di sisinya. Hari mengantarnya ke rumah sakit terdekat demi menyelamatkan dua nyawa.

_____

Jam menunjukkan sekitar pukul 00.30 WIB ketika Hari melintas di kawasan Koja, Jakarta Utara. Ia sedang dalam perjalanan pulang menuju pool taksi Bluebird, Jalan Siliwangi, Depok.

Tetapi malam itu, rute perjalanannya berubah ketika seorang perempuan melambaikan tangan dari pinggir jalan.

Perempuan itu ternyata sedang hamil. Kondisinya darurat: ketubannya telah pecah, dan ia sendirian tanpa keluarga yang mendampingi. Di tengah situasi genting itu, ia membutuhkan pertolongan secepatnya.

Hari tak banyak berpikir. Ia menghentikan taksinya, lalu mendengarkan tujuan perempuan yang dikiranya berusia sekitar 30 tahun tersebut.

"Bawa saya ke Rumah Sakit Harapan Kita Ibu dan Anak (Jakarta Barat), Pak! katanya," ungkap Hari, mengingat kejadian 2019 itu saat berbincang dengan JawaPos.com di bilangan Depok, Jawa Barat, Rabu (28/10) malam.

Tanpa berpikir panjang, Hari langsung menginjak pedal gas untuk membawanya. Bagi Hari, saat itu bukan sekadar soal mengantar penumpang ke alamat yang diminta. Ada dua nyawa yang harus diselamatkan: sang ibu dan bayi yang dikandungnya.

Sekitar 100 meter mobil berjalan, Hari kemudian menyarankan Ibu Hamil tersebut agar ditangani di rumah sakit yang lebih dekat di kawasan Koja. Pikirnya, agar bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat.

"Karena apa, kan nyawa ini. Dua-duanya kan nyawa ini," tegas pria yang sudah bekerja di Bluebird sejak 2013, itu.

Hari lantas mengantarkan perempuan tersebut ke salah satu rumah sakit di kawasan Koja. Setibanya di sana, tenaga medis langsung menangani kondisi darurat itu.

Ada hal lain yang membuat keputusan Hari malam itu terasa semakin berarti. Perempuan tersebut mengaku tidak memiliki uang untuk membayar ongkos perjalanan.

"Gausah (dibayar) bu gapapa, saya ikhlas nolong ini," ujarnya menirukan percakapan dengan perempuan tersebut.

Bagi sebagian orang, taksi adalah kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, bagi pria asal Semarang, Jawa Tengah itu, pekerjaan sebagai sopir juga memberinya kesempatan untuk hadir ketika orang lain sedang kesulitan.

Ia mengaku senang bisa menolong sesama. Bukan karena mengharapkan balasan, melainkan karena ia tahu ada saat ketika seseorang membutuhkan bantuan lebih dari sekadar tumpangan.

"Ya, namanya manusia, harus saling menolong," tutur Hari, dengan wajah ikhlasnya.

Pengemudi Garda Terdepan Apa yang dilakukan Hari sejalan dengan nilai kepedulian yang menjadi salah satu prinsip pelayanan perusahaan tempatnya bekerja. Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (Bluebird Group), Adrianto Djokosoetono mengatakan, perusahaan berpegang pada empat nilai utama, yakni Peduli, Integritas, Pelayanan Prima, dan Pola Pikir Berkembang.

Nilai tersebut, menurut Adrianto, menjadi dasar perusahaan dalam menghadirkan layanan yang prima bagi pelanggan.

"Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam menghadirkan layanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga membuat setiap pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan," kata Adrianto melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Jumat (13/11).

Adrianto mengatakan, Bluebird menanamkan nilai kepedulian sejak pengemudi pertama kali bergabung melalui pembekalan yang mencakup etika pelayanan, komunikasi, empati, dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan. Nilai-nilai ini terus diperkuat melalui briefing rutin, coaching, serta pembinaan sehari-hari di pool.

"Kami juga membangun budaya saling peduli melalui hubungan yang dekat antara pengemudi dan tim pool," terang Adrianto.

Selain itu, pengemudi juga memiliki ruang untuk berbagi pengalaman, menyampaikan kendala, dan mendapatkan pendampingan. "Dengan lingkungan yang saling mendukung, kami ingin semangat kepedulian tidak hanya dirasakan oleh pengemudi, tetapi juga tercermin dalam cara mereka melayani pelanggan dan masyarakat," lanjutnya.

Bagi Bluebird, pengemudi merupakan garda terdepan pelayanan sekaligus sumber insights berharga bagi perusahaan. Interaksi langsung dengan pelanggan membuat mereka memahami kebutuhan di lapangan, sehingga berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan kepedulian terhadap. sesama.

Untuk mendukung peran tersebut, Bluebird terus menanamkan nilai empati dan kepedulian melalui pembekalan serta pelatihan yang relevan.

"Pengemudi dilatih untuk memahami situasi dan kebutuhan pelanggan, termasuk melalui pelatihan Basic Life Support (BLS) agar lebih siap memberikan pertolongan awal dalam situasi darurat dengan tetap mengutamakan keselamatan," imbuh Adrianto.

Bagi Hari, pada akhirnya, pekerjaan bukan semata tentang berapa banyak penumpang yang bisa diantar dalam sehari. Ada nilai kemanusiaan yang tetap bisa dijalankan, bahkan ketika perjalanan pulang untuk beristirahat.

Di tengah persaingan transportasi yang semakin ketat, Hari mengakui mencari penumpang tak semudah dahulu. Ada kalanya dalam sehari ia hanya mendapat satu atau dua pesanan. Namun, ia tetap berusaha menjalani pekerjaannya demi menghidupi istri dan dua anaknya.