Indonesia Siapkan Manta Impact Bond, Pendanaan 20 Tahun untuk Selamatkan Pari Manta

JawaPos.com - Kelompok konservasi Indonesia mengembangkan mekanisme pendanaan berbasis hasil yang disebut sebagai skema pertama di dunia untuk perlindungan pari manta. Inisiatif ini bertujuan menjamin pendanaan jangka panjang bagi konservasi spesies terancam tersebut sekaligus mendukung masyarakat pesisir.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (23/10), inisiatif bernama Manta Impact Bond dikembangkan Konservasi Indonesia bersama Conservation International. Program ini direncanakan diluncurkan pada awal 2029 dengan target penggalangan dana awal USD 5 juta atau sekitar Rp 89,7 miliar dan durasi pelaksanaan 20 tahun.

Dalam skema yang diusulkan, investor swasta akan menyediakan pendanaan awal untuk kegiatan konservasi. Mereka baru akan menerima imbal hasil jika target konservasi, seperti populasi pari manta yang stabil, telah tercapai dan diverifikasi secara independen.

Dua lokasi percontohan telah dipilih. Keduanya adalah Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya, yang menjadi habitat salah satu populasi pari manta terbesar di dunia, serta Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur. Upaya konservasi di Flores Timur sebelumnya terbukti berhasil, tetapi sulit dipertahankan karena keterbatasan pendanaan.

“Di Raja Ampat, fokusnya adalah menjaga populasi pari manta dan memastikan manfaat ekowisata berkelanjutan. Sementara di Flores Timur, fokusnya adalah mengurangi ancaman terhadap pari manta sekaligus memperkuat pilihan mata pencaharian masyarakat pesisir,” kata oseanografer Konservasi Indonesia Iqbal Herwata Putra kepada Kyodo News pada akhir September.

Pari manta kerap diburu untuk diambil lempeng insangnya yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Satwa ini juga sering tertangkap secara tidak sengaja oleh nelayan. Kerusakan habitat, tabrakan dengan kapal, pencemaran, serta perubahan ketersediaan makanan akibat perubahan iklim turut menekan populasi pari manta di berbagai belahan dunia.

Pemandu wisata Sunarto, yang rutin membawa wisatawan ke Raja Ampat, mengatakan banyak pengunjung ingin snorkeling di kawasan tersebut terutama untuk melihat pari manta.

“Banyak yang datang untuk melihat pari manta, terutama di Manta Point, tempat banyak pari manta berkumpul,” ujarnya.

Peneliti konservasi dari Elasmobranch Institute Indonesia Edy Setyawan mengatakan Raja Ampat memiliki populasi pari manta teridentifikasi terbesar kedua di dunia setelah Maladewa. Populasinya diperkirakan mencakup 2.000 pari manta karang dan 900 pari manta oseanik.