George Harliono, Pianis Asal Inggris Keturunan Indonesia dan Kesuksesan Konser Perdana di Tanah Air

Tujuan George Bukan Terkenal, tapi Jadi Musisi yang Lebih Baik

Tak hanya konser debutnya di Jakarta yang berlangsung sukses, George Harliono juga dipuji dua maestro Indonesia sebagai musisi inspiratif dan berkarakter. Sang bunda yang asal Jawa Timur mendukung penuh pilihan kariernya dan selalu mengingatkan tentang sopan santun.

DINDA JUWITA, Jakarta

---

LAMPU sorot panggung Gedung Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki menyala benderang. Di panggung itu, puluhan musisi kelompok orkestra Jakarta Concert Orchestra (JCO) duduk sambil memanggul alat musik masing-masing.

Para musisi profesional itu membaur bersama barisan personel paduan suara Batavia Madrigal Singers (BMS). Salah satu kelompok paduan suara terbaik dunia kebanggaan tanah air tersebut tengah kebagian tugas mengiringi penampilan pianis George Harliono pada Minggu (11/6) lalu itu.

’’Tiap tahun saya selalu berkunjung ke Indonesia karena ibu saya orang Indonesia. Tapi, kali ini rasanya spesial karena akan menggelar konser,’’ ujarnya saat ditemui dalam konferensi pers di Jakarta dua hari sebelum konser bertajuk An Afternoon with George Harliono (9/6) itu.

Konser George pun disambut hangat. Sebanyak 1.000 tiket terjual ludes. Dan, penampilan musisi 22 tahun itu benar-benar memuaskan para penggemar musik klasik.

Satu jam konser pun terasa berlalu dengan cepat. Tahu-tahu ada standing ovation. Dan, gemuruh ribuan penonton kompak meminta tambahan penampilan.

George mengabulkan permintaan itu. Satu lagu selesai dibawakan dengan apik, penonton tetap belum mau beranjak. ’’More, we want more!’’ teriak mereka dengan semangat.

Mendapati respons tak terduga dari penonton, George pun menyanggupinya. Dua lagu tambahan sekaligus dimainkannya, yang di pengujungnya kembali mendapat standing ovation dari para penonton.

Addie MS, salah satu maestro tanah air, mengaku kagum dengan bakat dan kemampuan George. ’’George lahir dan tinggal di Inggris, dikenal sebagai child prodigy. Setelah sukses resital pertamanya di usia 9 tahun, dia melanglang buana tampil di mancanegara meraih bermacam penghargaan. We’re all inspired by your performance, George. Bravissimo!’’ ujar Addie di akun Instagram pribadinya.

BERMUSIK SEJAK BELIA: George Harliono dan Avip Priatna bersama Jakarta Concert Orchestra dan Batavia Madrigal Singer setelah konser. (ISTIMEWA)

Apa yang diraih George sekarang ini melewati proses yang panjang. Dia telah bermain musik sejak usia 7 tahun. Nama penyuka nasi putih dan bawang goreng itu juga sempat meroket di usia 9 tahun sejak videonya viral ketika sedang bermain piano di jalanan London, Inggris. Dia memang dijuluki sang Pianis Jalanan.