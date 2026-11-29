JawaPos.com - Persoalan pembayaran honor pemain sinetron kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktor Rifky Balweel mengaku belum menerima haknya dari salah satu rumah produksi tempatnya bekerja.

Merasa tidak mendapatkan penyelesaian setelah beberapa kali melayangkan somasi, ia pun akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum.

Rifky mengungkapkan persoalan tersebut melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan bahwa dirinya harus mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melayangkan gugatan demi memperjuangkan honor yang belum dibayarkan.

"Guys, info penting, zaman sekarang setelah syuting sinetron itu ngambil honornya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kacau banget. Besok gua harus ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat buat menuntut hak gua," kata Rifky Balweel.

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Suami Biby Alraen itu menjelaskan, persoalan pembayaran atas jerih payahnya syuting sinetron belum menemukan titik terang kendati telah memberikan kesempatan kepada pihak rumah produksi untuk menyelesaikannya.

Menurut Rifky, somasi pertama dan kedua telah dilayangkan namun tidak menghasilkan kesepakatan. Karena itu, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perkara ini melalui gugatan perdata ke Pengadilan Jakarta Barat.

"Tanggal 30 November sudah dijadwalin. Gua sudah somasi pertama, somasi kedua nggak mempan juga, nggak ketemu deal-dealannya. Jadi besok gua harus menuntut, mudah-mudahan masih rezekinya," ujar Rifky Balweel.

Aktor 36 tahun itu membeberkan persoalan yang menjadi dasar terkait tuntutannya. Ia menyebut masih ada honor sekitar 70 episode salah satu judul sinetron yang belum diselesaikan pembayarannya.

Situasi tersebut, menurut pengakuan Rifky Balweel, berawal dari perubahan skema pembayaran yang semula dijadwalkan untuk 10 episode setiap bulan. Namun, jumlahnya terus berkurang hingga hanya sekitar satu episode per bulan.

"70 episode gua tuh belum selesai. Yang tadinya 10 episode per bulan diturunin jadi 5, diturunin sampai 1 (episode) per bulan. Satu per bulan dan lucunya katanya pihak stasiun TV belum bayar (ke PH)," bebernya.

Rifky Balweel tidak dapat menerima alasan dari pihak rumah produksi yang mengaku belum menerima pembayaran dari stasiun televisi. Ia menegaskan, persoalan pembayaran antara rumah produksi dan stasiun televisi tidak ada kaitan dengan dirinya.

Pasalnya, Rifky Balweel melakukan kontrak dengan rumah produksi dan tidak ada ikatan kontrak apa pun dengan stasiun televisi penayang sinetronnya.

"Nggak bisa begitu. Gua ke karyawan-karyawan gua juga nggak bisa bilang, 'sorry ya gua belum bisa gaji kalian karena dari PH belum bayar ke gua.' Nggak bisa begitu. Gua kontraknya sama lu, lu yang bayar gua," tegas Rifky Balweel.

Ingatkan Pemain Sinetron Baru agar Cermat Membaca Kontrak Di tengah persoalan yang dialaminya, Rifky Balweel turut mengingatkan para pemain sinetron, khususnya mereka yang baru memulai karier di industri hiburan, agar lebih berhati-hati sebelum menerima pekerjaan.

Ia meminta para pemain tidak terburu-buru menjalani proses syuting tanpa memahami secara rinci terkait isi kontrak, termasuk mekanisme pembayaran honor, jadwal pencairan, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Rifky juga membandingkan sistem pembayaran dalam produksi sinetron dengan film dan serial. Menurut pengalamannya, produksi film atau series umumnya menerapkan skema pembayaran 50 persen di awal dan sisanya setelah pekerjaan selesai.

Sementara itu, sistem produksi sinetron dengan jumlah episode harian memiliki mekanisme pembayaran yang berbeda, sehingga perlu mendapat perhatian lebih serius dari para pemain.

"Nggak semua PH itu oknum ya, tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai ketemu PH yang, ah...," katanya.