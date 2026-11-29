JawaPos.com - Kasus dugaan perundungan yang berujung kematian seorang siswi SMA di Malang, Jawa Timur, membuat Erika Carlina semakin mencemaskan keamanan lingkungan sekolah. Aktris berusia 33 tahun itu bahkan mulai memikirkan masa depan pendidikan putranya, Andrew Raxy Neil alias Enduw.

Sebagai seorang ibu, Erika mengaku sulit mengabaikan kabar tragis yang menimpa Silva Nur Intania Putri, siswi SMAN 7 Kota Malang. Silva dilaporkan meninggal setelah diduga menjadi korban pengeroyokan yang melibatkan empat orang temannya.

Peristiwa tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak belajar dan mengembangkan diri justru bisa menjadi ruang yang tidak aman apabila praktik perundungan dan kekerasan tidak ditangani secara serius.

Dari lubuk hatinya, Erika Carlina menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Silva. Ia pun berharap tidak ada lagi anak yang harus kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan dari teman sebayanya.

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"Aku turut berduka cita untuk korban. Mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi ya," kata Erika.

Di balik ungkapan duka yang disampaikannya, kejadian tersebut memunculkan kekhawatiran bagi Erika secara pribadi. Ia mulai mempertanyakan bagaimana kondisi lingkungan sekolah saat ini dan sejauh mana keamanan anak-anak ketika berada di luar pengawasan orang tua.

Erika Carlina mengaku belum memiliki gambaran pasti mengenai lingkungan pendidikan yang nantinya akan menjadi tempat Enduw menimba ilmu. Pemberitaan mengenai kasus pengeroyokan terhadap Silva di Malang membuatnya semakin selektif dalam memikirkan sekolah untuk putranya.

"Sejak aku melihat berita yang lagi ramai, jadi kepikiran banget. Karena aku kan nggak tahu sekolah sekarang kayak gimana," ujarnya.

Kekhawatiran itu juga berkaitan dengan latar belakang dirinya sebagai publik figur dan kehidupan pribadinya yang terekspose ke publik. Erika menyadari, kondisi tersebut bisa membuat pengalaman sosial yang nantinya berpotensi dihadapi sang anak ke depannya.

Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana Enduw akan diterima oleh lingkungan pertemanannya ketika mulai memasuki dunia sekolah.

"Ditambah lagi dengan kondisi aku dengan latar belakangnya, nggak perlu aku jelasin juga ya. Aku nggak pernah tahu nih nanti anak aku akan merasakan apa," katanya.

Bahkan, persoalan memilih sekolah untuk Enduw sempat memenuhi pikirannya cukup lama. Erika mengaku mulai membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi ketika putranya menjalani pendidikan dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya.

"Semalam aku kepikiran itu, nanti Enduw gimana ya sekolahnya. Terus aku mikir sekolah apa ya yang aman untuk dia," ungkapnya.

Kegelisahan Erika Carlina mencerminkan persoalan yang lebih luas di kalangan orang tua. Sekolah tidak cukup hanya diukur dari sisi fasilitas, tenaga pengajar, maupun kualitas akademik.

Pengawasan terhadap interaksi antarsiswa, penanganan laporan kekerasan, serta perlindungan terhadap korban juga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat.

Perundungan sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari penghinaan, intimidasi, pengucilan, hingga kekerasan fisik. Jika dibiarkan, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis maupun keselamatan anak.

Karena itu, pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Keluarga, tenaga pendidik, dan lingkungan pertemanan juga perlu memiliki kepedulian yang sama agar tanda-tanda kekerasan bisa dikenali sejak dini.

Kasus yang menimpa Silva menjadi pengingat bahwa laporan perundungan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele atau sekadar konflik antarteman.

Erika Carlina berharap tragedi tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga setiap anak bisa mendapatkan perlindungan dan merasa aman ketika menjalani aktivitas pendidikan.