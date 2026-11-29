JawaPos.com - Putri pasangan artis Zaskia Adya Mecca dan sutradara Hanung Bramantyo, Kana Sybilla Bramantyo, berhasil masuk dalam 20 remaja terpilih program Emina 20 Under 20.

Di usianya yang baru 16 tahun sekarang ini, Sybil telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap dunia kreatif, khususnya penyutradaraan film.

Naman Sybil berhasil menjadi salah satu dari 20 finalis yang dijuluki Brave Explorer setelah melalui proses seleksi yang diikuti lebih dari seribu remaja perempuan di berbagai daerah di Tanah Air.

Program tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengeksplorasi minat, mengembangkan potensi, sekaligus menunjukkan keberanian dalam mengekspresikan diri.

Keberhasilan Sybil mendapat dukungan penuh dari sang ibunda, Zaskia Adya Mecca. Zaskia bahkan hadir secara langsung pada malam penganugerahan Emina 20 Under 20 yang berlangsung di Taman Peruri, Jakarta, Jumat (27/11).

Dalam kesempatan tersebut, Zaskia mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan putrinya. Menurut dia, Sybil memiliki ketertarikan pada sejumlah bidang. Mulai dari modeling, tari, hingga dunia perfilman.

Salah satu pencapaian yang membuat Zaskia Adya Mecca semakin bangga kepada sang putri adalah karyanya berupa film pendek yang berhasil masuk ajang Jakarta Watch Cinema.

Kana Sybilla Bramantyo, putri Zaskia Adya Mecca dan sutradara Hanung Bramantyo. (Instagram: kana.sybilla)

"Dia pengen jadi sutradara. Baru-baru ini, short movie yang dia bikin masuk Jakarta Watch Cinema. Dia bisa masuk Emina 20 Under 20 saja sudah luar biasa," ujar Zaskia Adya Mecca saat berbincang dengan Choky Sitohang.

Istri sutradara Hanung Bramantyo itu mengaku bangga atas pencapaian yang berhasil diraih Sybil di usianya yang masih masuk kategori anak-anak.

"Bangga banget. Aku happy dan full support," tegas perempuan berhijab tersebut.