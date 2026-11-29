JawaPos.com - Kasus pengeroyokan yang menewaskan Silva Nur Intania Putri (17), siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang, turut mengundang kemarahan publik. Salah satunya datang dari penyanyi dangdut sekaligus presenter Ayu Ting Ting yang meluapkan emosinya melalui unggahan di akun media sosialnya.

Ayu Ting Ting mengaku geram melihat dugaan kekerasan yang dilakukan empat remaja perempuan terhadap Silva hingga berujung kematian. Dia merasa tindakan yang dilakukan empat remaja tersebut sudah kelewat kejam dan tindakan mereka menyerupai tindakan binatang.

Ayu Ting Ting meminta aparat penegak hukum untuk mengusut perkara tersebut sampai tuntas guna memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka yang telah membunuh Silva.

"Bukan manusia nih bocah. Ya Allah dihukum seadil-adilnya ya Allah ya Rabb. Kawal sampai tuntas," tulis Ayu Ting Ting.

Pelantun lagu Alamat Palsu itu juga menegaskan bahwa latar belakang keluarga terduga pelaku tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum.

"Mau kata bapak emak lu orang penting, sudah nggak ada kata ampun buat lu bocah para pembunuh. Bukan manusia lu semua. Hukuman lu harus setimpal atau lebih. Tolong penegak hukum urus ini cepat dong," lanjutnya.

Ayu Ting Ting juga menyoroti status para pelaku yang masih berusia remaja. Menurutnya, perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Ayu bahkan menyampaikan keberatannya jika para remaja yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut tetap bisa menjalani aktivitas pendidikan seperti biasa.

"Jangankan ujian sekolah. Jangan diterima di sekolah manapun untuk para bocah pembunuh, binatang. Ya Allah hukum seadil-adilnya ya Allah," ungkap Ayu emosi.

Keempat Pelaku Ditetapkan Sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum Kasus yang menjadi perhatian Ayu Ting Ting tersebut kini sedang ditangani Polresta Malang Kota. Polisi telah menetapkan empat remaja perempuan berinisial CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16) sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penganiayaan yang menyebabkan Silva meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi Sukarno, peristiwa tersebut diduga dipicu rasa sakit hati salah satu remaja berinisial SP terhadap korban.

Polisi mengungkap, dugaan keterlibatan para remaja tidak hanya sebatas melakukan kekerasan fisik. Ada pula yang diduga merencanakan penjemputan korban, mengajak pihak lain berkumpul, hingga membawa Silva ke lokasi kejadian.

Kasus ini semakin menyita perhatian karena Silva masih berusia 17 tahun dan merupakan siswi kelas XII. Silva juga dikenal memiliki prestasi akademik dan disebut mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Korea Selatan.

Penanganan perkara tersebut menjadi sorotan karena melibatkan anak-anak yang masih berstatus pelajar. Meski demikian, proses hukum terhadap mereka tetap harus berjalan dengan memperhatikan ketentuan sistem peradilan pidana anak serta hak-hak korban dan keluarganya.

Kronologi Pengeroyokan Silva hingga Meninggal Dunia Berdasarkan keterangan penyidik, peristiwa tragis itu bermula pada Rabu, 25 November 2026, sekitar pukul 19.30 WIB, saat dua terduga pelaku berinisial SP dan IDH datang menjemput Silva dari rumahnya di kawasan Jalan Setia, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Sekitar pukul 20.00 WIB, mereka tiba di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama, Kecamatan Kedungkandang. Saat Silva masih berada di atas sepeda motor, CAN diduga menarik tangannya. CAN bersama WRLI kemudian melakukan pemukulan di bagian kepala dan menendang korban berkali-kali hingga terjatuh.

Kekerasan diduga berlanjut ketika Silva sudah dalam kondisi lemah. SP disebut menampar korban, sedangkan IDH dan WRLI melontarkan ejekan. Kondisi Silva semakin memburuk hingga tidak mampu berdiri.

Korban kemudian dibawa ke rumah SP di kawasan Lesanpuro. Di sana, sejumlah remaja sempat memberikan minyak kayu putih karena Silva masih bernapas. Namun, tak kemudian Silva sudah tidak bernapas.