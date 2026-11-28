JawaPos.com - Film drama keluarga berjudul SARA karya sutradara Ismail Basbeth resmi merilis official trailer dan soundtrack menjelang penayangannya di bioskop Tanah Air pada 10 Desember 2026.

Mengangkat kisah hubungan ibu dan anak yang diwarnai kehilangan ingatan serta luka masa lalu, film ini menghadirkan perjalanan emosional tentang cinta, pengorbanan, dan upaya membangun kembali kedekatan keluarga.

Trailer SARA diperkenalkan pada 25 November 2026. Lewat cuplikan tersebut, penonton diajak menyelami kehidupan Sara, perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah.

Kepulangannya semula bertujuan menghadiri pemakaman sang ayah. Namun, Sara justru dihadapkan pada kondisi ibunya, Muryem, yang mengalami trauma mendalam hingga kehilangan ingatan dan tidak lagi mengenali putrinya sendiri.

Situasi tersebut menjadi awal perjalanan Sara untuk mengembalikan hubungan yang selama ini terpisah oleh waktu dan berbagai persoalan keluarga.

Berbagai cara dicoba Sara agar Muryem kembali mengingat dirinya. Akan tetapi, ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Sara mengambil keputusan yang tidak biasa. Ia berusaha menciptakan kenangan baru bersama sang ibunda dengan menghadirkan kembali sosok ayah, seseorang yang justru menyimpan luka dalam perjalanan hidup mereka.

Keputusan tersebut menjadi konflik utama yang membawa cerita SARA pada persoalan lebih dalam, yakni bagaimana seseorang berdamai dengan masa lalu, termasuk kenangan pahit yang tidak mudah dihapus.

Ismail Basbeth Angkat Ingatan dan Luka Masa Lalu Sutradara sekaligus penulis sekaligus penyunting film SARA, Ismail Basbeth, mengatakan bahwa ingatan menjadi gagasan utama yang mendasari cerita film tersebut.

Menurutnya, kenangan memiliki peran penting dalam membentuk identitas seseorang. Pengalaman masa lalu turut menentukan bagaimana seseorang memahami kehidupannya saat ini sekaligus memandang masa depan.

“SARA adalah film tentang ingatan. Tentang bagaimana seseorang memproses kenangan yang membentuk dirinya di masa lalu, menjelaskan siapa dirinya hari ini, sekaligus memproyeksikan masa depannya,” ujar Ismail Basbeth.

Ia juga menyoroti bahwa ingatan tidak selalu berkaitan dengan pengalaman menyenangkan. Ada pula kenangan pahit dan traumatis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang.

Melalui karakter Sara dan Muryem, film ini mencoba memperlihatkan bagaimana pengalaman masa lalu dapat memengaruhi hubungan keluarga, bahkan ketika seseorang berusaha memperbaiki keadaan.

“Ingatan tidak selalu berisi hal-hal yang baik dan indah. Terkadang, ada kenangan yang pahit dan traumatis. Keduanya merupakan bagian dari pengalaman hidup yang membentuk diri seseorang, termasuk bagaimana ia menghadapi masa lalu dan kenangan yang perlahan memudar,” kata Ismail Basbeth.

Frau Isi Soundtrack Film SARA Selain memperkenalkan trailer, SARA juga menghadirkan musisi Frau melalui lagu berjudul Negentropy 5 in E Major dari EP Tembus Pandang sebagai soundtrack.

Pemilihan lagu tersebut bukan sekadar pelengkap suasana film. Karya Frau dinilai memiliki keterkaitan dengan tema pemulihan luka emosional yang menjadi inti perjalanan karakter Sara.

Ismail Basbeth menjelaskan bahwa lagu tersebut dianggap mampu merepresentasikan proses penyembuhan luka masa lalu melalui gambaran tentang negasi entropi emosional, batin, dan diri karakter utama.

Kehadiran Frau sekaligus memberikan dimensi musikal tersendiri bagi film yang banyak mengeksplorasi persoalan ingatan, trauma, dan hubungan antarmanusia.

SARA Raih Empat Penghargaan di Festival Nasional dan Internasional Sebelum dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia, SARA telah lebih dulu mendapatkan pengakuan melalui sejumlah festival film nasional dan internasional.

Film ini meraih penghargaan Best Directing untuk Ismail Basbeth dalam program Indonesian Screen Awards di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2023.

Pada tahun yang sama, Christine Hakim mendapatkan penghargaan Aktris Pendukung Pilihan Tempo dalam Festival Film Tempo 2023 berkat penampilannya di film tersebut.

Pengakuan internasional kemudian datang pada 2024. Asha Smara Darra berhasil membawa pulang penghargaan Prix d’Interprétation dari Écrans Mixtes Festival di Prancis.

Sementara itu, pada 2025, Ismail BASBETH kembali memperoleh penghargaan Best Editing dalam 3rd Cambodia Asian Film Festival.

Selain empat penghargaan tersebut, SARA juga mendapatkan dua nominasi dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2023.

Asha Smara Darra masuk dalam nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik, sedangkan Christine Hakim memperoleh nominasi Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik.

Deretan pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa SARA telah mendapatkan perhatian dari berbagai ajang perfilman, baik melalui aspek penyutradaraan maupun kualitas akting para pemainnya.

Dibintangi Asha Smara Darra hingga Christine Hakim Film SARA mempertemukan sejumlah aktris lintas generasi dalam satu cerita keluarga yang sarat konflik emosional.

Film ini dibintangi Asha Smara Darra, Christine Hakim, Mian Tiara, dan Jajang C. Noer. Keempatnya membawa karakter yang menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita Sara dan keluarganya.

Di balik produksinya, film ini disutradarai, ditulis, sekaligus disunting oleh Ismail Basbeth. Sementara posisi produser dipercayakan kepada Charlie Meliala dan Lyza Anggraheni.

Melalui kisah seorang anak yang berusaha membangun kembali hubungan dengan ibunya, SARA tidak hanya berbicara tentang kehilangan ingatan. Film ini juga mengeksplorasi bagaimana cinta dan pengorbanan dapat menjadi bagian dari proses menghadapi trauma serta menerima masa lalu.