JawaPos.com - Konten yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari tidak selalu membutuhkan konsep rumit atau naskah yang disiapkan matang. Hal itu dibuktikan trio pertkonten kreator PERUTKRAM justru berhasil menarik perhatian jutaan pengguna media sosial lewat candaan spontan dan aksi saling jahil.

Beranggotakan Adit, Stan, dan Andre, PERUTKRAM menjadikan dinamika pertemanan sebagai kekuatan utama konten mereka. Interaksi antara Adit dan Stan yang kerap diwarnai keisengan menjadi hiburan tersendiri, sementara Andre bertugas merekam sekaligus mengabadikan momen-momen spontan tersebut.

Meski terlihat selalu penuh tawa, ketiganya tetap memiliki batasan dalam bercanda. Adit mengakui, keisengan Stan terkadang membuatnya benar-benar kesal. Namun, mereka sepakat untuk menghentikan candaan apabila sudah dirasa berlebihan atau tidak lagi menghibur.

"Pernah sih (merasa kesal beneran). Kalau bercandanya kita rasa kurang masuk atau kelewatan ya langsung disetop aja dan ganti bercandaan yang lain," ujar Adit dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga:Chicco Kurniawan Kejar Sukses Sebelum Usia 30 di Film Sebelum Tiga Puluh

Bagi Stan, ide untuk mengusili Adit justru lebih banyak muncul tanpa direncanakan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan kebiasaan bercanda di antara mereka bisa berkembang menjadi konten yang dinikmati jutaan orang.

"Idenya spontan uhuy aja. Nggak pernah kepikiran sih, yang penting menurut kita lucu aja, eh ternyata banyak yang anggap itu lucu juga," tutur Stan.

Sementara itu, Andre mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pola produksi konten yang terlalu formal. Ketika sebuah ide muncul dan dirasa menarik, ketiganya langsung merekamnya tanpa harus menyusun naskah terlebih dahulu.

"Kita nggak pernah bikin script yang proper, kalau ada idenya kita langsung take aja," kata Andre.

Kesederhanaan proses produksi tersebut justru menjadi bagian dari karakter PERUTKRAM. Konten mereka lebih mengandalkan spontanitas, respons alami, dan chemistry pertemanan dibandingkan dialog yang disusun secara terstruktur.

Nama PERUTKRAM Berawal dari Tawa di Balik Kamera Ada cerita menarik di balik nama PERUTKRAM. Andre yang selama ini berada di balik kamera ternyata menjadi sosok yang melatarbelakangi tercetusnya nama tersebut.

Nama PERUTKRAM muncul ketika Adit dan Stan melontarkan candaan yang membuat Andre tertawa begitu keras hingga perutnya terasa kram. Momen sederhana itu kemudian melekat sebagai identitas kelompok konten kreator tersebut.

Meski suaranya kerap terdengar dalam video, Andre memilih tidak memperlihatkan wajahnya ke publik. Keputusan itu diambil karena ia masih ingin menjaga kehidupan pribadinya kendati aktivitas mereka semakin dikenal luas.

"Karena masih pengen punya privasi, jadi nggak suka dikenal mukanya. Masih mau ke mal tanpa ada yang nyapa," jelas Andre.

Berawal dari Rekan Kantor, Kini Punya Jutaan Pengikut Perjalanan PERUTKRAM bermula dari hubungan pertemanan ketiganya ketika masih bekerja di kantor yang sama. Kebiasaan bercanda di lingkungan kerja kemudian berkembang menjadi aktivitas membuat konten yang mulai rutin mereka unggah sejak 2025.

Dalam waktu sekitar satu tahun, akun PERUTKRAM berhasil mengumpulkan sekitar 2,7 juta pengikut di TikTok dan 1,9 juta pengikut di Instagram. Para penggemar mereka juga memiliki sebutan khusus, yakni Warga Perut.

Pencapaian tersebut menunjukkan bagaimana karakter konten yang konsisten dan kedekatan antarpersonel dapat menjadi modal penting dalam membangun komunitas digital.

Perkembangan PERUTKRAM juga tidak berhenti di video pendek. Ketiganya mulai memperluas aktivitas ke YouTube melalui format siniar atau podcast serta vlog perjalanan bertajuk PERUTOUR.

Melalui PERUTOUR, mereka mengajak penonton mengikuti perjalanan ke sejumlah destinasi, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa lokasi yang pernah mereka kunjungi antara lain Yogyakarta, Bali, Kepulauan Seribu, Nusa Tenggara Timur, Banyuwangi, Batu Karas, Lombok, hingga China.

Selain mengembangkan konten digital, PERUTKRAM juga mulai menghadirkan kegiatan yang melibatkan komunitas secara langsung.

Salah satunya melalui PERUTSMASH, ajang bulu tangkis yang berhasil menghadirkan lebih dari 300 penonton dan puluhan atlet. Mereka juga merilis dua produk merchandise dengan nama PERUT MERCH.

Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan upaya PERUTKRAM memperluas interaksi dengan penggemar, dari sekadar penonton konten menjadi komunitas yang terlibat dalam aktivitas di luar media sosial.

PERUTOUR Lombok Jadi Momen Paling Berkesan Dari berbagai perjalanan yang sudah dilalui, Lombok menjadi salah satu pengalaman paling membekas bagi Adit, Stan, dan Andre.

Bukan semata karena destinasi yang dikunjungi, perjalanan tersebut mengingatkan mereka pada masa awal merintis PERUTKRAM ketika semuanya masih berawal dari kebersamaan tiga rekan kerja.

"PERUTOUR Lombok, karena bareng-bareng sekantor. Jadi ingat dulu cuma bertiga di kos Adit, sekarang sudah rame-rame," ungkap mereka.

Perjalanan itu sekaligus menjadi pengingat mengenai perubahan yang mereka alami sejak pertama kali membuat konten bersama. Dari aktivitas sederhana di lingkungan pertemanan, PERUTKRAM kini berkembang menjadi kelompok konten kreator dengan jutaan pengikut dan berbagai kegiatan komunitas.

Lantas, apakah ada proyek atau kejutan baru yang sedang disiapkan untuk Warga Perut?

Ketiganya masih memilih merahasiakan rencana tersebut. Andre bahkan hanya memberikan jawaban singkat ketika ditanya mengenai gebrakan berikutnya.

"Rahasia," ucap Andre.