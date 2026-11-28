JawaPos com - Musisi Mohammad Istiqamah Djamad yang juga dikenal sebagai Is Pusakata tengah menjadi sorotan publik di media sosial setelah muncul tudingan melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan.

Mantan vokalis Payung Teduh itu ramai diperbincangkan netizen setelah sejumlah perempuan yang merasa menjadi korbannya buka suara.

Kasus ini mencuat setelah Marsya Ditia, mantan manajer Payung Teduh, menyampaikan pengalaman tak menyenangkan yang disebut pernah dialaminya saat masih dekat Is karena urusan pekerjaan. Pengakuan tersebut kemudian memicu perhatian warganet dan mendorong perempuan lain untuk turut menyuarakan pengalaman mereka.

Melalui unggahannya di akun media sosial Threads, Marsya mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami tindakan pelecehan seksual dari Is Pusakata. Ia juga mengaku mengalami dampak psikologis hingga harus mendapatkan bantuan profesional akibat kejadian tersebut.

Dalam pernyataannya, Marsya secara langsung menyinggung pengalaman ketika dirinya diduga diraba-raba oleh Is saat istri sang musisi tidak berada di lokasi.

"Lo pernah gerepe gue pas bini lo nggak ada (gue diam akhirnya kudu ke psikiater)," tulis Marsya dalam unggahannya.

Marsya mengaku pelecehan seksual yang dialaminya meninggalkan luka dan trauma yang dalam. Saking traumanya, dia tidak mau bertemu dengan Is Pusakata lagi.

Ia mengaku kecewa karena ketika mencoba mengadu perlakuan tak menyenangkan dialaminya ke orang sekitar, Marsya justru yang terkesan disalahkan karena dituduh mengarah cerita.

"Ngapain amat gua ngarang cerita yang bikin capek dan traumatis kayak gini!! You know who you are, makanya gue gak mau ketemu lo lagi!!!" lanjutnya.

Perlu dicatat, Marsya tidak menyebutksn nama Is secara gamblang dalam unggahan awalnya. Identitas tersebut kemudian ramai dikaitkan oleh warganet dengan Is Pusakata berdasarkan sejumlah petunjuk yang beredar.

Sejumlah Perempuan Ikut Bersuara Berkat keberanian Marsya buka suara, Is Pusakata semakin ramai diperbincangkan netizen karena sejumlah wanita lain ikut menyampaikan pengalaman mereka melalui media sosial. Cerita yang muncul memiliki latar waktu dan situasi berbeda, tetapi sama-sama memuat dugaan perlakuan tidak pantas.

Salah satu pengakuan datang dari pemilik akun Threads @shellafuari. Wanita ini mengaku pernah bertemu Is ketika masih menjadi penggemar Payung Teduh. Ia mengaku diajak ke hotel oleh sang musisi. Ia turut mengunggah foto kebersamaannya dengan sang musisi yang disebut diambil sebelum penampilan Payung Teduh di Purbalingga.

Ada pula perempuan yang mengaku pernah diajak bertemu oleh Is ketika masih duduk di bangku SMA di Surabaya, sekitar 2015–2016. Dalam ceritanya, ia mengaku diajak masuk ke kamar hotel. Di tempat tersebut, perempuan itu menyebut punggungnya sempat dielus padahal ada anak perempuan Is Pusakata sedang tidur di kamar yang sama.

Pengakuan lainnya datang dari seorang perempuan yang menceritakan dugaan tindakan tidak pantas saat menghadiri acara kampus sekitar 2014–2015. Cerita tersebut turut beredar di tengah ramainya diskusi mengenai pengalaman perempuan yang pernah berinteraksi dengan sang musisi.

Sejumlah pengguna media sosial juga membagikan tangkapan layar percakapan pesan langsung yang mereka klaim berkaitan dengan Is.

Belum Ada Klarifikasi dari Is Pusakata Ramainya pengakuan tersebut membuat akun media sosial Is Pusakata turut menjadi perhatian warganet. Sejumlah pengguna meminta sang musisi memberikan penjelasan atas berbagai tudingan yang beredar.

Hingga pemberitaan tentang hal ini muncul dan viral di media sosial sejak beberapa hari lalu, belum ada klarifikasi dari Is Pusakata maupun pihak yang mewakilinya.