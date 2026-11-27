JawaPos.com - Dukungan terhadap pelestarian keris disampaikan komedian Cak Lontong yang hadir dalam acara pembukaan Musyawarah Agung Senapati Nusantara ke-3 di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (27/11).

Cak Lontong mengaku memiliki ketertarikan terhadap tosan aji, termasuk keris yang menjadi bagian dari peninggalan keluarganya. Ia bahkan menyimpan beberapa keris warisan almarhum ayahnya di rumah.

Bagi Cak Lontong, keris bukan sekadar benda koleksi, melainkan peninggalan budaya yang memiliki nilai sejarah dan identitas bangsa.

"Menurut saya, mencintai keris sama saja menjaga identitas bangsa. Karena keris atau tosan aji ini adalah warisan budaya yang harus kita jaga," kata Cak Lontong.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian warisan budaya juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga, salah satunya dengan mengenalkan benda-benda peninggalan leluhur kepada anak-anak selaku generasi penerus

Cak Lontong mengakui memperkenalkan benda pusaka dan batu akik miliknya kepada anak-anak agar mereka mengetahui tentang cerita dan sejarah di baliknya. Dari pengetahuan tersebut, muncul ketertarikan untuk melestarikannya.

"Senang juga anak bisa merawat dan menjaga keris peninggalan keluarga. Keris, batu, kan nggak mungkin dibawa mati. Memangnya mau mati bawa keris atau batu? Kan nggak," ungkap Cak Lontong.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara Hasto Kristiyanto mendorong pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk menetapkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional.

Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan pengakuan UNESCO terhadap keris Indonesia pada 25 November 2005.

Hasto juga mengapresiasi perkembangan Senapati Nusantara yang kini menaungi 103 paguyuban perkerisan dari berbagai daerah. Mulai dari Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Sulawesi, dll.

Menurutnya, kekuatan komunitas tersebut menjadi bukti bahwa upaya pelestarian keris tumbuh melalui inisiatif masyarakat dan tidak semata-mata bergantung pada fasilitas pemerintah.

"Sudah selayaknya, setelah kita berjuang bertahun-tahun dengan tetes keringat kita, maka di Jakarta inilah kita serukan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan agar tanggal 25 November ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional," kata Hasto.

Ia juga mendorong agar pengetahuan para empu dan perajin keris didokumentasikan secara sistematis. Langkah tersebut dinilai penting agar teknik pembuatan, istilah, filosofi, serta tradisi perkerisan tidak hilang ketika para empu senior meninggal dunia.

Selain dokumentasi, Senapati Nusantara ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi pelajar, mahasiswa, dan perajin muda untuk belajar langsung melalui kunjungan, lokakarya, maupun program pemagangan.

Musyawarah Agung Senapati Nusantara ke-3 berlangsung di Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dengan mengusung tema "Keris untuk Peradaban: Menyatukan Warisan Dunia, Meneguhkan Jati Diri Bangsa".

Rangkaian kegiatan meliputi kongres organisasi, pagelaran, dan bursa tosan aji. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah delegasi dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand.