JawaPos.com - Perseteruan antara Dokter Detektif atau Doktif dengan dokter kecantikan Richard Lee sepertinya masih akan panjang ke depannya.

Selain kasus produk kecantikan diduga melanggar hukum yang kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, pemilik nama asli Samira Farahnaz ternyata juga melaporkan Richard Lee ke Polda Jawa Barat terkait fitnah dan pencemaran nama baik.

Doktif bahkan mengungkapkan laporan yang dilayangkannya terhadap Richard Lee di Polda Jawa Barat telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Doktif mengaku telah menerima informasi dari penyidik terkait perkembangan laporan tersebut. Dia juga menyebut Richard Lee telah menjalani pemeriksaan terkait perkara ini.

"Alhamdulillah laporan di Polda Jabar sudah naik sidik. Doktif dikabari ada pemeriksaan (terhadap Richard Lee) kemarin. Tadi Doktif juga lihat di beberapa medsos bahwa terdakwa Richard kemarin diperiksa di Polda," ujar Doktif.

Menurut Doktif, pemeriksaan terhadap Richard Lee tidak dilakukan secara langsung di Polda Jawa Barat. Penyidik dari Polda Jabar mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan karena Richard Lee tidak dapat meninggalkan wilayah Jakarta.

"Lucunya, biasanya dia selalu berani menghadapi wartawan. Kemarin dia lari langsung ke mobil, tidak berani berkata-kata kepada teman-teman wartawan," kata Doktif.

Doktif Ragukan Pengakuan Richard Lee Selain perkembangan laporan di Polda Jabar, Doktif juga menyinggung materi pemeriksaan terhadap Richard Lee yang menurutnya berkaitan dengan PT Dunia Raja Layar (PT DRL).

Doktif mempertanyakan penjelasan Richard Lee mengenai kepemilikan akun media sosialnya. Menurut keterangan yang disampaikan Doktif, Richard Lee mengaku akun TikTok, Instagram, dan sejumlah platform media sosial lainnya telah dijual kepada PT DRL.

"Dia mengaku akunnya dia kayak TikTok, Instagram, sudah dijual kepada PT Dunia Raja Layar. Di akun media sosialnya, dia hanya sebagai talent," tutur Doktif.

Keterangan Richard Lee tersebut tidak dipercayai Doktif. Dia menduga, suami Reni Effendi sedang berusaha lepas dari pertanggungjawaban hukum.