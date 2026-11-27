JawaPos.com - Perselisihan antara Dokter Detektif alias Doktif dengan penyanyi dangdut Dewi Perssik akhirnya berakhir. Keduanya sudah menjalin komunikasi secara langsung melalui pesan direct message (DM) di media sosial.

Doktif dan Dewi Perssik sepakat untuk mengakhiri kesalahpahaman yang sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan.

Doktif memastikan dirinya tidak lagi memiliki persoalan dengan Dewi Perssik. Ia bahkan mengaku bersyukur karena komunikasi melalui media sosial membuat hubungan keduanya kembali baik setelah sempat terlibat aksi saling sindir.

"Sama Depe, alhamdulillah kemarin kita sudah DM-DMan. Sudah legowo, sudah tidak ada masalah," ujar Doktif saat ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (26/11).

Menurutnya, perselisihan tersebut sejak awal bukan dipicu oleh persoalan pribadi antara dirinya dengan mantan istri Saipul Jamil itu. Polemik berawal dari kritik yang sempat disampaikannya terhadap salah satu program televisi swasta yang kebetulan dipandu Dewi Perssik.

"Sebenarnya kita tidak pernah ada masalah personal ya. Sebenarnya itu kan dari stasiun televisi swasta.Kiita sudah DM-DMan, sudah tidak ada masalah," tegasnya.

Sebelumnya, hubungan Doktif dan Dewi Perssik sempat memanas setelah Doktif melontarkan kritikan terhadap salah satu program televisi. Ia bahkan menyebut tayangan itu dengan istilah 'sampah'.