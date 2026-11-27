JawaPos.com - Dokter Detektif alias Doktif mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Richard Lee yang hanya meminta hukuman tiga tahun penjara. Menurut Doktif, tuntutan tersebut jauh lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman yang sebelumnya dikenakan kepada dokter kecantikan tersebut.

Kekecewaan itu disampaikan Doktif setelah mencermati tuntutan JPU dalam perkara hukum yang menjerat Richard Lee di PN Tangerang. Ia menilai ada perbedaan cukup mencolok antara ancaman hukuman dalam perkara tersebut dengan tuntutan yang akhirnya dibacakan jaksa di persidangan.

"Sebenarnya cukup kecewa juga ya, kan ancamannya 12 tahun + 5 tahun, tiba-tiba jadi 3 tahun. Sementara kalau maling ayam bisa 5 tahun gitu kan," ujar Doktif di PN Tangerang.

Meski menyayangkan tuntutan tersebut, Doktif mengaku sudah memperkirakan kemungkinan itu. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim yang menangani perkara Richard Lee.

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Doktif mengatakan keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Ia bahkan menyebutkan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan menegakkan keadilan.

"Sudah menduga sebenarnya, tapi kita kembalikan ke Majelis Hakim Yang Mulia. Karena Majelis Hakim Yang Mulia adalah kepanjangan tangan dari Tuhan ya," lanjutnya.

Di sisi lain, Doktif menilai proses persidangan telah memperlihatkan sejumlah fakta penting terkait produk yang menjadi objek perkara. Ia menyatakan tidak adanya pemalsuan barang sebagaimana yang dipahaminya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Yang penting kan dari sini terlihat jelas bahwa tidak ada pemalsuan barang, semua adalah barang dia. Jadi sudah terang benderang. Oke," tuturnya.

Richard Lee Dituntut 3 Tahun Penjara Sebagai informasi, JPU menuntut Richard Lee dengan hukuman tiga tahun penjara dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (26/11).

Dalam perkara ini, Richard Lee dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan peredaran sediaan farmasi melanggar hukum, termasuk produk White Tomato by Athena. Dalam uraian tuntutannya, jaksa menyoroti dugaan pengemasan ulang produk, pemasangan stiker baru, hingga pelepasan segel pengaman.

Jaksa juga menjadikan latar belakang Richard Lee sebagai dokter dengan pendidikan tinggi sebagai salah satu pertimbangan yang memberatkan. Menurut JPU, pengetahuan medis yang dimiliki Richard seharusnya membuatnya memahami ketentuan mengenai keamanan, khasiat, dan mutu produk.