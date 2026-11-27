JawaPos.com - Kuasa hukum dr. Richard Lee, Faizal Hafied, menilai sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan justru memperkuat posisi kliennya dalam perkara dugaan pelanggaran hukum terkait produk kecantikan. Karena itu, pihaknya merasa keberatan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta Richard Lee dihukum tiga tahun penjara.

Faizal menilai tuntutan tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan. Bahkan, dalam benaknya, dia sempat mengira JPU akan melakukan tuntutan pidana di bawah satu tahun penjara terhadap Richard Lee.

"Kami sudah mendengarkan tuntutan dari JPU. Menurut kami ini cukup berat ya, tiga tahun. Harusnya mungkin di bawah satu tahun tuntutannya yang kami harapkan. Apalagi saksi dari JPU justru menguntungkan Richard," kata Faizal Hafied di PN Tangerang, Kamis (26/11).

Selain mempersoalkan beratnya tuntutan, Faizal juga menyoroti perubahan posisi dakwaan dalam perkara yang menjerat Richard Lee.

Dia menjelaskan, sejak awal JPU mengajukan dua dakwaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, berdasarkan perkembangan persidangan, dakwaan kedua disebut gugur sehingga yang berlanjut hanya dakwaan pertama.

"Kami sampaikan adalah bahwa selama proses persidangan, dakwaan kedua gugur. Jadi di sini hanya dakwaan pertama saja. Kemarin kan ada dua dakwaan. Dakwaan Undang-Undang Kesehatan dan dakwaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dakwaan kedua gugur," ujarnya.

Bagi pihak pengacara, perkembangan tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu diperhitungkan dalam menilai tuntutan pidana terhadap Richard Lee.

Persoalkan Produk yang Disebutkan dalam Tuntutan JPU Faizal juga mengkritisi uraian JPU mengenai produk yang menjadi objek perkara. Dia menilai terdapat hal yang perlu diperjelas karena tuntutan jaksa dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ruang lingkup dakwaan.

Menurut dia, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan produksi produk White Tomato (WT) berdasarkan dakwaan. Namun, dalam tuntutannya, JPU turut menyinggung produksi yang berkaitan dengan DNA Salmon.

Faizal mempertanyakan penyebutan produk tersebut karena, menurutnya, dakwaan yang diajukan JPU secara spesifik hanya berkaitan dengan satu produk, yakni White Tomato.

"Yang kami sampaikan adalah tuntutannya itu berkaitan dengan memproduksi hanya untuk WT (White Tomato) berdasarkan dakwaan. Tapi yang disampaikan JPU itu ada juga berkaitan dengan DNA Salmon," tutur Faizal.

Dia juga menjelaskan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, produksi produk White Tomato dilakukan oleh PT Imedco Djaja. Hal itu, kata Faizal, juga diperkuat dengan adanya perjanjian kerja sama yang mengatur tanggung jawab perusahaan tersebut dalam proses produksi.

"Dan produk WT sudah diakui sebagai fakta persidangan diproduksi oleh PT Imedco Djaja . Detail ini yang kami buktikan di perjanjian kerja sama PT Imedco Djaja yang bertanggung jawab memproduksi, sehingga tidak bisa didakwakan kepada dr. Richard," jelasnya.

Selain itu, pihak kuasa hukum Richard Lee juga menyinggung barang bukti yang dimiliki pelapor, Doktif, sebagai barang bukti palsu atau tidak asli.

Sejumlah poin tersebut menjadi perhatian tim kuasa hukum Richard Lee setelah mendengarkan tuntutan JPU. Faizal menyebut pihaknya telah mencatat berbagai hal yang dinilai perlu disampaikan sebagai tanggapan terhadap argumentasi jaksa.

"Nanti di pembelaan akan kita urai secara detail ya. Pembelaan akan dibuat tebal," ungkapnya.