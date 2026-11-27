JawaPos.com - Richard Lee mempertanyakan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut dirinya dengan hukuman tiga tahun penjara. Ia menilai sejumlah fakta yang terungkap selama persidangan justru tidak dipertimbangkan dalam tuntutan tersebut.

Alih-alih mempersoalkan beratnya hukuman, Richard Lee mengaku lebih terkejut dengan isi tuntutan yang dibacakan JPU. Menurutnya, ada sejumlah hal yang dinilai tidak sesuai dengan keterangan maupun bukti yang telah disampaikan sejumlah saksi selama proses persidangan.

"Saya tidak kaget dengan angkanya, saya lebih kaget dengan apa yang dibacakan oleh JPU. Beberapa kali dibacakan membuat saya kaget. Ngapain kita sidang kalau misalnya fakta-fakta persidangannya diabaikan," kata Richard Lee di PN Tangerang, Kamis (26/11).

Salah satu hal yang disorot Richard Lee berkaitan dengan dugaan aktivitas penjualan produk pada bulan Oktober. Ia membantah bahwa penjualan produk dilakukan melalui tokonya. Menurut Richard, pihak lain yang melakukan penjualan pada periode tersebut.

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Ia juga mempertanyakan tudingan mengenai adanya cacat pada bagian wajah yang dikaitkan dengan perkara yang kini menjeratnya. Richard Lee menyatakan klaim itu tidak didukung oleh pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Ada cacat mukanya, kan nggak ada visumnya, nggak ada apa-apanya, nggak ada pemeriksaan dokternya juga. Saya tuh bingung," ujarnya.

Richard Lee kemudian menyinggung keterangan sejumlah pihak yang menurutnya telah disampaikan di ruang sidang. Ia menyebut adanya pernyataan dari pihak pabrik mengenai proses produksi.

"Ketika sebuah pabrik mengatakan, 'Yang Mulia, saya memproduksi.' Lalu Arman yang menjual dari toko lain mengatakan, 'Yang Mulia, saya yang bertanggung jawab.' Lalu kok semuanya ke saya. Tiba-tiba kayak, apa gunanya sih sidang panjang kali lebar ini," tuturnya.

Meski menyampaikan keberatan dan kekecewaan terhadap tuntutan JPU, Richard Lee menegaskan tidak gentar menghadapi proses hukum. Ia akan menyampaikan pembelaan dalam sidang pledoi untuk menanggapi seluruh poin yang menjadi dasar tuntutan JPU.

"Nanti kita buat pledoi, saya sedikit pun enggak takut. Kita akan buktikan nanti, tinggal hakim dan Allah yang memutuskan nanti," kata Richard.