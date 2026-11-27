JawaPos.com - Son Na Eun perlihatkan kerinduannya kepada sang ibu melalui sebuah unggahan menyentuh di media sosial.

Lebih dari satu bulan setelah kehilangan ibundanya, ia membagikan tulisan yang menggambarkan betapa besar peran seorang ibu dalam menjaga dan menguatkan kehidupan anaknya.

Ungkapan tersebut langsung menarik perhatian penggemar karena terasa begitu dekat dengan pengalaman kehilangan orang yang dicintai.

Pada 23 November 2026, Son Na Eun membagikan sebuah gambar melalui Instagram Story yang menampilkan ilustrasi pohon bertuliskan “Mom” dan sebuah bangunan batu bertuliskan “My Life” yang bersandar pada pohon tersebut.

Gambar itu menjadi simbol bahwa sosok ibunya selama ini merupakan tempat bersandar yang membuat kehidupannya tetap berdiri, bahkan ketika menghadapi masa-masa sulit.

Mengutip laporan allkpop, tulisan yang dibagikan Son Na Eun menceritakan bahwa ada saat-saat ketika kehidupan terasa seolah runtuh dan hati begitu terluka hingga sulit menemukan tempat untuk bersandar.

Namun, ketika melihat kembali perjalanan hidupnya, ia menyadari bahwa dirinya mampu bertahan karena selalu ada sang ibu yang menopangnya.

Sosok tersebut digambarkan sebagai seseorang yang diam-diam melindungi, menghibur, dan selalu mengutamakan kebahagiaan anaknya meskipun sedang menghadapi kesulitan sendiri.

Bagian paling menyentuh dari pesan tersebut mengungkap pemahaman Son Na Eun tentang pengorbanan seorang ibu.

Ketika masih kecil, ia menganggap ibunya sebagai seluruh dunia. Namun, setelah tumbuh dewasa, ia baru menyadari bahwa sang ibu telah memberikan sebagian kehidupannya sendiri demi menjaga dunia sang anak.

Pesan itu ditutup dengan ungkapan penuh kerinduan bahwa di mana pun ibunya berada, tempat tersebut akan selalu menjadi rumah baginya.

Ibunda Son Na Eun diketahui meninggal dunia pada 17 Oktober 2026. Saat itu, agensinya, J-Wide Company, mengabarkan berita duka tersebut dan menyampaikan bahwa prosesi pemakaman berlangsung di sebuah rumah duka di Seoul.

Son Na Eun bersama adiknya, Son Sae Eun yang berprofesi sebagai pegolf profesional, turut berada di rumah duka untuk mendampingi keluarga dan menerima para pelayat.

Hubungan Son Na Eun dengan ibunya memang dikenal sangat dekat. Ia sebelumnya pernah membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial, termasuk ketika menikmati makan siang bersama.