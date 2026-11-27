JawaPos.com - ZENA RESCENE perluas perjalanan musikalnya melalui kolaborasi spesial bersama rapper Hanhae dan komedian sekaligus entertainer Moon Se Yoon.

Ketiganya dipertemukan dalam single musim dingin bertajuk “Love Again” yang dirilis pada 23 November 2026. Kolaborasi ini menjadi kesempatan baru bagi ZENA untuk memperlihatkan kemampuan vokalnya di luar aktivitas grup.

Mengutip laporan allkpop, ketiga artis tersebut membentuk unit proyek bernama “Han Moon Je”, yang diambil dari satu suku kata nama masing-masing anggota.

Hanhae dan Moon Se Yoon sebelumnya telah beberapa kali bekerja sama dalam proyek duet dengan nama “Han Moon Chul”. Kehadiran ZENA kali ini memberikan warna baru sekaligus memperluas konsep kolaborasi mereka.

“Love Again” mengangkat kisah dua orang yang perlahan mulai melupakan kenangan satu sama lain. Namun, sebuah pertemuan tidak terduga pada musim dingin membuat perasaan lama kembali muncul.

Tatapan singkat membangkitkan memori masa lalu sekaligus menghadirkan debaran cinta yang sempat tertidur. Melalui melodi lembut dan nuansa vintage, lagu ini menghadirkan atmosfer balada romantis khas era 1990-an hingga 2000-an.

Bagi ZENA, proyek tersebut memiliki makna tersendiri karena menjadi penampilan pertamanya sebagai featured artist sejak debut bersama RESCENE. Ia mendapat kesempatan untuk memadukan karakter vokalnya dengan gaya rap Hanhae serta warna suara Moon Se Yoon.

Sebelum kolaborasi ini, keduanya telah merilis sejumlah lagu bersama, termasuk “Teach Me”, “Already One Year”, “Just Stay as You Are”, dan “Airplane” yang menampilkan Chuu.

Keterlibatan ZENA juga hadir ketika popularitas RESCENE sedang meningkat. Grup beranggotakan Woni, Liv, Minami, May, dan ZENA tersebut menarik perhatian publik melalui konten individual para anggotanya.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah video medley trot ZENA di YouTube yang berhasil melampaui 20 juta penayangan. Sementara itu, lagu “LOVE ATTACK” juga kembali populer hingga mencapai posisi puncak tangga lagu Melon TOP100.

Melalui “Love Again”, ZENA menunjukkan bahwa aktivitasnya tidak terbatas pada penampilan bersama RESCENE. Kolaborasi dengan Hanhae dan Moon Se Yoon menjadi langkah baru untuk mengeksplorasi genre musik yang lebih emosional dan bernuansa nostalgia.