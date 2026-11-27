JawaPos.com - KISS OF LIFE perlihatkan sisi musikal yang berbeda melalui perilisan single musim dingin pertama mereka sejak debut.

Setelah dikenal dengan lagu-lagu penuh energi dan konsep musim panas yang kuat, Julie, Natty, Belle, dan Haneul kini menghadirkan suasana lebih lembut melalui karya terbaru bertajuk Greedy.

Rilisan ini membawa nuansa Natal yang hangat, romantis, sekaligus penuh cerita tentang kebersamaan dengan orang tersayang.

Mengutip laporan allkpop, KISS OF LIFE menjadwalkan perilisan digital single Greedy pada 25 November 2026 melalui berbagai platform musik online. Ini menjadi rilisan spesial musim dingin pertama mereka sejak memulai debut pada 2023.

Perubahan konsep tersebut sekaligus memperlihatkan keinginan grup untuk mengeksplorasi warna musik yang berbeda dari citra percaya diri dan penuh karisma yang selama ini melekat pada mereka.

Lagu utama berjudul “Greedy” merupakan trek pop bertempo sedang dengan melodi yang lembut dan lirik bernuansa romantis. Lagu ini menggambarkan perasaan bahagia ketika seseorang menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai selama musim Natal.

Menariknya, liriknya menggunakan perumpamaan tentang menikmati makanan lezat untuk menggambarkan keinginan yang semakin besar ketika rasa cinta tumbuh semakin dalam.

Single ini memuat tiga lagu dengan cerita yang saling melengkapi. Selain “Greedy”, terdapat “December Glow” yang menyampaikan pesan jenaka kepada seseorang agar menghabiskan Natal bersama sang penyanyi, bukan orang lain.

Sementara itu, “Imperfect Christmas” membawa sudut pandang lebih manis melalui gagasan bahwa perayaan Natal tidak harus sempurna selama dapat dilewati bersama orang yang berarti.

Melalui rilisan ini, KISS OF LIFE juga ingin menyampaikan pesan bahwa kebahagiaan terasa lebih besar ketika dibagikan bersama orang lain.

S2 Entertainment menjelaskan bahwa vokal para anggota, aransemen yang kaya, serta lapisan instrumen yang beragam akan membangun atmosfer musim dingin yang romantis.

Pendekatan tersebut menjadi kontras menarik dengan karya sebelumnya, SWEAT, yang lebih menonjolkan energi kuat dan kepercayaan diri.

Peralihan dari suasana musim panas menuju romansa Natal membuat Greedy menjadi salah satu proyek penting dalam perkembangan musikal KISS OF LIFE.

Grup yang dikenal melalui lagu seperti “Sticky”, “Midas Touch”, dan “Igloo” ini kini menawarkan pengalaman berbeda bagi para penggemarnya.