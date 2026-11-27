JawaPos.com - Terdakwa Richard Lee dituntut hukuman tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan peredaran produk kecantikan ilegal. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (26/11).

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada terdakwa Richard Lee . Masa penahanan yang telah dijalani dokter kecantikan itu diminta diperhitungkan sebagai pengurang masa pidana.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Dengan perintah, terdakwa ditahan di rumah tahanan negara atau rutan," kata JPU di persidangan.

Jaksa menilai Richard Lee terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Salah satu pertimbangan yang memberatkan dalam tuntutan jaksa, Richard Lee memiliki latar belakang sebagai seorang dokter. Jaksa menilai, pendidikan tinggi dan pengetahuan medis yang dimilikinya semestinya membuat terdakwa memahami ketentuan terkait keamanan, kualitas, dan khasiat produk farmasi dan kosmetik.

Dalam pandangan jaksa, keahlian Richard Lee tersebut justru digunakan untuk meyakinkan masyarakat membeli produk yang dinilai tidak memenuhi standar.

"Terdakwa berprofesi sebagai seorang dokter dan berpendidikan Magister S2 Administrasi Rumah Sakit, justru menyalahgunakan otoritas profesi dan keilmuannya untuk meyakinkan masyarakat membeli produk yang tidak memenuhi standar keamanan," ungkap JPU.

Dalam uraian tuntutannya, jaksa juga memaparkan dugaan praktik peredaran produk yang dilakukan melalui perusahaan CV Athena Mandiri Group.

Sejumlah tindakan yang disorot meliputi pengemasan ulang produk, pemasangan stiker baru untuk menyamarkan identitas barang, hingga pelepasan segel pengaman pada spuit. Jaksa menilai praktik tersebut dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan finansial dalam jumlah besar.

Skala bisnis yang dijalankan juga menjadi perhatian penuntut. Hal itu terlihat dari produksi sebanyak 163.372 boks produk WT serta ribuan transaksi penjualan melalui platform digital.

"Motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah didorong oleh motif keuntungan finansial berskala besar dengan memanfaatkan pengaruh media sosial atau tercermin dari produksi 163.372 boks WT dan ribuan transaksi penjualan secara daring," ungkap jaksa.

Selain dugaan pengemasan ulang, jaksa juga menyoroti pemasaran produk yang disebut tetap berlangsung kendati terdapat pencabutan izin notifikasi dan instruksi penarikan produk oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut jaksa, penjualan melalui e-commerce dan media sosial membuat jangkauan pemasaran produk semakin luas. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan konsumen.

Dalam kesempatan itu, jaksa juga mengungkap ada konsumen yang mengalami iritasi hingga luka pada kulit wajah setelah menggunakan produk milik Richard Lee.

Selain itu, jaksa juga memasukkan sikap Richard Lee selama menjalani persidangan di pengadilan sebagai faktor yang memberatkan. Terdakwa dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit dan cenderung mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Adapun yang meringankan, Richard Lee belum pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya.

Menanggapi tuntutan yang telah dibacakan, Faizal Hafied selaku kuasa hukum Richard Lee menyatakan tuntutan jaksa dibuat tidak mempertimbangkan fakta yang berhasil terungkap di persidangan.

Menurutnya, fakta persidangan telah membantah barang bukti dari Doktif selaku pelapor yang diajukan di persidangan. Barang bukti tersebut dinilai tidak steril.

"Sudah dibuktikan bahwa barang bukti yang pertama dimiliki Doktif hanya satu boks dan sudah dibuka di podcast Densu," ujar Faizal Hafied.