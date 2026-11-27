JawaPos.com - RESCENE curi perhatian melalui kolaborasi spesial bersama Disney. Kali ini, Woni, Liv, Minami, May, dan Zena menghadirkan versi cover lagu “Magic” yang menjadi bagian dari soundtrack film animasi Hexed.

Kehadiran lagu tersebut melengkapi kontribusi mereka sebelumnya melalui “With”, yang juga dipilih sebagai lagu penutup film untuk penayangan di bioskop Korea Selatan.

Mengutip laporan allkpop, kedua lagu RESCENE diputar secara berurutan dalam rangkaian end credits film Hexed yang mulai tayang di bioskop Korea pada 25 November 2026.

Cover “Magic” menjadi lagu pertama yang terdengar setelah cerita utama berakhir. Kemudian, setelah adegan tambahan atau post-credits scene, lagu “With” hadir sebagai penutup terakhir.

Menariknya, cover “Magic” merupakan tambahan terbaru dalam kolaborasi tersebut. Sebelumnya, lagu “With” yang menjadi title track mini album keempat RESCENE bertajuk PULSE telah diumumkan sebagai lagu end credits.

Versi baru “Magic” kemudian turut dimasukkan ke dalam penayangan film, baik versi subtitle Korea maupun versi dubbing Korea.

Lagu “Magic” sendiri merupakan karya populer milik band rock asal Amerika Serikat, The Cars, yang memulai debut pada 1978.

RESCENE menghadirkan interpretasi berbeda dengan sentuhan vokal khas para anggotanya yang terdengar ceria dan enerjik. Cover tersebut juga resmi dirilis di berbagai platform musik digital pada tengah malam waktu Korea Selatan, bertepatan dengan hari penayangan film.

Pencapaian ini menambah daftar prestasi RESCENE setelah lagu “With” berhasil membawa mereka meraih lima trofi kemenangan di program musik Korea.

Lagu tersebut juga menembus posisi ke-22 Billboard Global Excl. US dan peringkat ke-58 Billboard Global 200. Sementara itu, mini album PULSE mencatat penjualan lebih dari 500 ribu kopi dan menjadi pencapaian half-million seller pertama grup sejak debut.

Kolaborasi dengan Disney melalui Hexed menjadi kesempatan bagi RESCENE untuk menjangkau pendengar yang lebih luas, tidak hanya melalui aktivitas musik K-Pop.