JawaPos.com - ENHYPEN rayakan enam tahun perjalanan mereka di industri musik K-Pop dengan menghadirkan rangkaian acara spesial bertajuk 2026 ENniversary.

ENHYPEN mengumumkan jadwal perayaan melalui akun media sosial resmi mereka. Tahun ini, ENHYPEN mengusung konsep EN-VILLAGE, sebuah desa hangat yang menggambarkan kebersamaan para anggota dengan penggemar setia mereka, ENGENE.

Mengutip laporan allkpop, perayaan anniversary kali ini akan berlangsung selama lima hari, mulai 26 hingga 30 November 2026.

Melalui konsep desa yang terasa akrab seperti rumah, ENHYPEN ingin menciptakan suasana perayaan yang dapat dinikmati bersama penggemar dari berbagai negara. Setiap harinya, mereka akan merilis konten berbeda yang telah disiapkan khusus untuk menyambut hari debut keenam.

Rangkaian acara dibuka pada 26 November melalui dua konten berjudul WELCOME TO EN-VILLAGE dan MIDNIGHT TABLE. Selanjutnya, penggemar akan disuguhkan foto keluarga pada 27 November, kemudian video di balik proses pemotretan tersebut sehari setelahnya.

Pada 29 November, ENHYPEN juga akan merilis sebuah live clip yang membuat penggemar penasaran mengenai lagu yang akan dibawakan.

Puncak perayaan berlangsung pada 30 November, bertepatan dengan tanggal debut ENHYPEN. Pada hari istimewa tersebut, grup ini akan membagikan gambar ucapan anniversary keenam serta konten bertajuk EN-VILLAGE RETREAT.

Seluruh rangkaian tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada ENGENE yang telah menemani perjalanan mereka sejak debut pada 30 November 2020 melalui mini album pertama BORDER : DAY ONE.

Perayaan anniversary ini juga hadir di tengah aktivitas musik ENHYPEN yang cukup padat. Mereka baru saja merilis album single spin-off THE SIN : PARALLEL WORLD pada 23 November 2026.

Berdasarkan data Hanteo Chart, album tersebut berhasil terjual sekitar 700 ribu kopi pada hari pertama dan menempati posisi teratas tangga album harian. ENHYPEN dijadwalkan memulai promosi musik melalui penampilan di program KBS2 Music Bank pada 27 November.

Sebelumnya, ENHYPEN juga berhasil membawa pulang tiga penghargaan dalam ajang 2026 MAMA Awards, termasuk penghargaan utama FANS' CHOICE OF THE YEAR untuk kedua kalinya secara berturut-turut.