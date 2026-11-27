JawaPos.com - Kabar gembira bagi penggemar musikal Korea Selatan. Kim Junsu dan Kyuhyun Super Junior kembali memerankan tokoh Wolfgang Mozart dalam produksi musikal Mozart! musim kedelapan.

Keduanya akan bergabung dengan sejumlah aktor ternama, termasuk Park Eun-tae dan Kim Ji-hoon, yang turut dipercaya menghidupkan karakter komposer legendaris tersebut.

Pengumuman pemeran lengkap disampaikan oleh EMK Musical Company pada 25 November 2026. Kim Junsu dijadwalkan kembali ke panggung Mozart! setelah tujuh tahun sejak penampilan terakhirnya dalam pertunjukan peringatan 10 tahun pada 2020.

Sementara itu, Kyuhyun akan mengulang perannya setelah terakhir kali tampil dalam produksi tahun 2016, sehingga comeback ini menjadi momen spesial setelah penantian selama 11 tahun.

Mengutip laporan allkpop, musim kedelapan ini juga menghadirkan Park Eun-tae, yang sebelumnya menjadi pemeran utama dalam produksi Korea pada 2010, serta Kim Ji-hoon dari grup crossover Libelante sebagai Wolfgang versi terbaru.

Kehadiran empat aktor dengan karakter vokal dan gaya akting berbeda diperkirakan memberikan warna tersendiri bagi kisah perjalanan Mozart di atas panggung.

Sejumlah aktor lain juga telah diumumkan. Park Si-in dan Heo Yun-seul akan memerankan Constanze Weber, sementara Min Young-ki dan Son Jun-ho dipercaya sebagai Uskup Agung Colloredo.

Karakter Leopold Mozart dimainkan oleh Seo Beom-seok dan Hong Kyung-soo, sedangkan Shin Young-sook serta Choi Hyun-joo akan tampil sebagai Baroness Waldstätten.

Musikal Mozart! pertama kali dipentaskan di Wina, Austria, pada 1999. Ceritanya mengikuti kehidupan Wolfgang Mozart, seorang musisi jenius yang berjuang mencari kebebasan di tengah tekanan keluarga dan batasan status sosial.

Pertunjukan ini dikenal melalui sejumlah lagu populer seperti “I Am, I Am Music”, “Golden Star”, dan “Why Do I Avoid My Destiny”.

Produksi musim kedelapan berlangsung mulai 16 Januari hingga 14 Maret 2027 di Opera Theater, Seoul Arts Center, Korea Selatan.