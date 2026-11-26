JawaPos.com - Aktor Adipati Dolken dibuat heran dengan tagihan listrik rumahnya yang mencapai angka Rp5,8 juta dalam satu bulan. Dia kaget karena rumah tersebut sedang tidak ditempati, ia pun mempertanyakan besarnya biaya yang harus dibayar kepada PLN.

Keluhan itu disampaikan Adipati melalui akun media sosial Threads miliknya. Ia mengaku menggunakan layanan listrik pascabayar dan tidak habis pikir ketika mendapati tagihan dengan nominal yang dinilai tidak masuk akal untuk rumah kosong.

"Serius nanya, memangnya kalau rumah kosong listriknya bisa sampai Rp5,8 juta sebulan? Punya gue pascabayar," tulis Adipati Dolken.

Adipati menjelaskan bahwa dirinya memahami ada biaya abonemen atau beban bulanan listrik yang harus dibayar. Namun, nominal yang harus dibayarkan kali ini jauh melampaui perkiraannya.

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"Gue tahu ada harga abonemennya sekitar Rp800 ribuan, tapi kalau Rp5,8 juta maksudnya gimana tuh? Dan nggak cuma satu bulan itu aja? @pln_id," lanjutnya.

Laporan Adipati Dolken di Aplikasi PLN Mobile Persoalan tersebut ternyata bukan pertama kali dialami Adipati. Ia mengaku sudah berusaha menghubungi layanan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile untuk meminta penjelasan mengenai tagihan listrik rumahnya yang kosong.

Namun, pengalaman itu justru membuatnya semakin bingung. Adipati Dolken mengaku laporan yang disampaikan melalui aplikasi tiba-tiba mendapat konfirmasi selesai, padahal dia merasa belum memperoleh penyelesaian atas masalah tersebut.

"Waktu itu sudah sempat chat di aplikasinya, tapi tiba-tiba dikonfirmasi masalahnya selesai, padahal sudah dipantengin tuh layar lama banget," ungkapnya.

Keluhan Adipati Dolken menarik perhatian warganet. Sejumlah pengguna media sosial memberikan kemungkinan penyebab tingginya tagihan listrik. Mulai dari persoalan pencatatan meteran yang ngasal hingga dugaan penggunaan listrik oleh orang lain yang tidak diketahui pemilik rumah.

Salah satu warganet menduga, tagihan tinggi tersebut muncul karena petugas tidak dapat melakukan pencatatan meteran secara langsung ketika rumah dalam keadaan kosong.

Menurutnya, dalam kondisi tertentu, angka pemakaian bisa menggunakan perkiraan berdasarkan catatan bulan sebelumnya. Ia pun menyarankan Adipati Dolken untuk menghubungi layanan pelanggan PLN melalui nomor 123.

Netizen juga menyarankan Adipati Dolken untuk menggunakan fitur pencatatan meter mandiri atau swacam melalui aplikasi PLN Mobile untuk memastikan pelanggan dapat melaporkan angka meter secara langsung dan akurat.