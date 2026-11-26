JawaPos.com - Setelah hampir tiga dekade berkarier di industri musik Indonesia, Padi Reborn akhirnya menghadirkan karya dalam format vinyl atau piringan hitam. Album yang dipilih ke dalam format ini adalah album Lain Dunia.

Album rilisan perdana ini sekaligus membawa kembali kenangan perjalanan awal band yang digawangi Fadly, Piyu, Ari, Rindra, dan Yoyo tersebut.

Peluncuran vinyl dari album Lain Dunia menjadi momen istimewa bagi Padi Reborn. Pasalnya, album yang pertama kali memperkenalkan karakter musik mereka ke publik dengan sentuhan baru melalui proses remastering di Abbey Road Studios, Inggris.

Studio legendaris tersebut dikenal sebagai salah satu tempat penggarapan audio sejumlah musisi dunia. Setelah melalui proses remastering, piringan hitam Lain Dunia kemudian diproduksi di Republik Ceko.

Kehadiran rilisan ini bukan sekadar menawarkan pengalaman mendengarkan musik melalui format analog. Lebih dari itu, Padi Reborn ingin mengajak Sobat Padi mengingat kembali perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah band dengan mimpi besar pada akhir era 1990-an.

Fadly Kenang Perjuangan Awal Padi Reborn Bagi Fadly selaku vokalis Padi Reborn, proses menghadirkan kembali Lain Dunia dalam format vinyl membawa kenangan tersendiri. Ia teringat masa ketika kelima personel masih tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Salim.

Salah satu momen yang paling membekas adalah ketika mereka mengetahui penjualan kaset perdana Padi berhasil menembus angka 50 ribu kopi dalam waktu singkat.

Fadly bahkan masih mengingat percakapannya dengan Piyu saat menerima kabar tersebut. Pencapaian itu terasa luar biasa karena mereka tidak pernah membayangkan karya yang dibuat bersama bisa diterima begitu cepat oleh banyak pendengar pada masa itu.

"Saya bilang sama Mas Piyu, 'Mas, ini sudah laku lima puluh ribu kopi. Artinya ada lima puluh ribu telinga yang mendengarkan langsung lagu kita.' Itu sesuatu yang menurut saya ajaib banget, karena kami tidak pernah expect secepat itu dan bisa diterima oleh Sobat Padi," ungkap Fadly di bilangan Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Menurut Fadly, apresiasi pendengar terhadap lagu-lagu mereka memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan popularitas semata.

"Senang karya-karya kita diapresiasi, itu yang lebih dari sekadar popularitas. Itu efek saja, tapi bagaimana kita membuat lagu, membawakan, merekam sampai didengarkan, itu yang priceless," tuturnya.

Sementara itu, gitaris Padi Reborn, Piyu, menjelaskan terkait pemilihan album Lain Dunia sebagai karya perdana yang dirilis dalam format vinyl. Menurutnya, album yang dirilis pada dekade 1990-an ini termasuk karya yang emosional.

Album Lain Dunia menjadi penanda langkah awal mereka memasuki industri musik Indonesia. Karena itu, menghadirkannya kembali dalam bentuk piringan hitam merupakan cara untuk merayakan perjalanan Padi yang telah mereka lalui bersama para penggemar.

"Mungkin kalau kita melihat bahwa kita merasa ada memorable moment yang harus kita ingatkan lagi, terutama kepada Sobat-Sobat Padi dan juga buat kita. Karena itu adalah titik awal kita berkarier di industri musik," kata Piyu.

Ia menambahkan, meski perjalanan Padi sebelumnya diawali dengan perilisan single, album Lain Dunia menjadi tonggak penting yang membawa mereka semakin dikenal di industri musik.

"Walaupun awalnya kita hanya merilis single, tapi dengan adanya rilisan album Lain Dunia itu merupakan sebuah first step dari kita, langkah pertama kita untuk masuk ke dalam industri musik," imbuhnya.

Vinyl Lain Dunia Jadi Koleksi Spesial Sobat Padi

Perilisan Lain Dunia dalam format vinyl juga menjadi bagian dari tren kembali populernya piringan hitam di kalangan pencinta musik dan kolektor.

Berbeda dengan format digital yang menawarkan kemudahan akses, vinyl menghadirkan pengalaman mendengarkan musik secara lebih personal. Mulai dari memilih dan memutar piringan, hingga menikmati keseluruhan album melalui perangkat pemutar khusus.

Bagi penggemar Padi Reborn, rilisan ini memiliki nilai nostalgia sekaligus menjadi kesempatan menikmati kembali lagu-lagu dari album debut mereka melalui format fisik.

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