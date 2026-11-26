JawaPos.com – Rory Culkin mengaku masih bergulat dengan kecemasan dalam perjalanan karier aktingnya, meskipun kini ia merasa lebih percaya diri setelah menjalani kehidupan sebagai seorang ayah dan semakin matang menghadapi industri perfilman.

Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (25/11), Aktor berusia 37 tahun yang dikenal melalui Lords of Chaos, Scream 4, dan Gabriel itu mengatakan bahwa pengalaman menjadi ayah turut mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, termasuk meningkatkan kepercayaan diri ketika menghadapi berbagai tantangan profesional maupun personal.

Sebagai anak bungsu dari tujuh bersaudara keluarga Culkin, Rory tumbuh di tengah popularitas kakaknya, Macaulay Culkin, yang melejit melalui film Home Alone, tetapi ia mengaku tidak pernah berambisi mengikuti jejak kesuksesan sang kakak.

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Culkin justru memilih mengembangkan karier melalui peran-peran dengan karakter gelap dan kompleks, sekaligus berusaha menghindari tekanan akibat popularitas keluarga, meskipun pengalaman tersebut sempat membuatnya merasa kesal ketika orang-orang lebih tertarik membicarakan saudara-saudaranya daripada dirinya.

Rory juga mengungkapkan bahwa masa kecilnya diwarnai persoalan keluarga, terutama hubungan yang tidak harmonis dengan ayahnya, Kit Culkin, yang menurutnya merupakan sosok tidak menyenangkan, sementara ibunya berperan besar dalam melindunginya dari konflik keluarga.

Dalam perjalanan kariernya, ia sempat mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan, menghadapi kecemasan saat audisi, hingga melakukan tekanan mental dan fisik terhadap dirinya sendiri demi mendalami karakter.