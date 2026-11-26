JawaPos.com – Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun dikabarkan mengakhiri hubungan asmara yang telah terjalin selama tiga tahun setelah keduanya sepakat untuk berpisah di tengah kesibukan masing-masing dalam industri hiburan Korea Selatan.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (25/11), Sebuah laporan menyebutkan bahwa padatnya jadwal pekerjaan membuat keduanya semakin sulit meluangkan waktu bersama, sehingga memutuskan untuk mengakhiri hubungan dan tetap saling mendukung sebagai rekan kerja.

Kabar tersebut turut dikonfirmasi oleh YH Entertainment, agensi Lee Do Hyun, yang menyatakan bahwa keduanya telah berpisah dan memilih menjaga hubungan baik setelah menjalani kisah asmara.

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Di tengah kabar perpisahan tersebut, pernyataan Lim Ji Yeon dalam acara Salon Drip yang tayang pada Mei lalu kembali menjadi sorotan ketika ia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan sosok yang terbuka dalam menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang disukai.

Saat berbincang bersama Jang Do Yeon dan Heo Nam Jun, Lim Ji Yeon mengaku tidak ragu mengungkapkan perasaan, mengajak seseorang bertemu di luar pekerjaan, hingga menyampaikan ungkapan cinta kepada rekan senior yang disayanginya.

Pengakuan tersebut kembali ramai dibicarakan setelah hubungan asmara yang sebelumnya mendapat perhatian publik itu dikabarkan berakhir, sementara Heo Nam Jun turut memuji Lim Ji Yeon sebagai salah satu sosok paling baik yang pernah ditemuinya.

Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun mulai dekat setelah terlibat dalam serial Netflix The Glory pada 2022 dan secara terbuka mengumumkan hubungan mereka pada April 2023.

Selama Lee Do Hyun menjalani wajib militer, Lim Ji Yeon diketahui tetap memberikan dukungan, bahkan Lee Do Hyun pernah menyampaikan rasa terima kasih kepada sang kekasih saat menerima penghargaan Baeksang Arts Awards.