JawaPos.com - Tekanan untuk memiliki karier mapan, kondisi finansial stabil, hingga kehidupan asmara yang jelas sebelum memasuki usia 30 tahun menjadi keresahan yang banyak dirasakan generasi muda.

Fenomena tersebut diangkat HAHA Production melalui film drama terbaru berjudul Sebelum Tiga Puluh yang baru saja merilis teaser trailer perdana. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 28 Januari 2027.

Mengangkat cerita tentang ambisi, tekanan sosial, dan perjalanan seseorang dalam mencari makna kesuksesan di tengah tuntutan hidup yang seolah memiliki tenggat waktu.

Melalui teaser trailer yang dirilis, penonton diperkenalkan dengan Ivan, karakter yang diperankan Chicco Kurniawan. Ia merupakan anak bungsu asal Singkawang yang tumbuh dengan berbagai keraguan dari orang-orang di sekitarnya.

Perasaan tersebut mendorong Ivan untuk merantau ke Jakarta. Ia membawa satu ambisi besar, yakni membuktikan bahwa dirinya mampu meraih kesuksesan sebelum menginjak usia 30 tahun.

Namun, kehidupan di ibu kota ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Usaha yang dirintis Ivan tidak kunjung berkembang. Klien datang tidak menentu, pemasukan tersendat, sementara tekanan finansial semakin membebani pikirannya.

Situasi semakin rumit ketika Ivan juga dihadapkan pada tuntutan untuk segera menikahi kekasihnya, Clara (Nadya Arina). Di tengah berbagai persoalan tersebut, ia mulai mempertanyakan ambisi yang selama ini dikejar.

Tekanan Usia 30 Tahun Jadi Konflik Utama Produser Sebelum Tiga Puluh, Handoko, mengatakan bahwa film ini berangkat dari fenomena yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Tidak sedikit orang merasa harus mencapai berbagai hal sebelum memasuki usia tertentu, mulai dari pekerjaan mapan hingga kestabilan finansial.

Menurutnya, karakter Ivan menjadi representasi dari orang-orang yang pernah merasa tertinggal karena membandingkan pencapaian hidupnya dengan orang lain.

"Kami ingin penonton merasa sedang bercermin saat melihat Ivan. Banyak dari kita pernah diburu usia dan target, lalu bertanya dalam hati apakah semua ini sepadan dan haruskah sebenarnya sukses sebelum usia tiga puluh. Teaser trailer ini kami hadirkan sebagai undangan pertama untuk ikut berjalan bersama Ivan," ujar Handoko.

Film ini disutradarai Danial Rifki dengan naskah skenario ditulis oleh Gea Rexy. Proses produksinya mengambil lokasi di dua kota, yakni Singkawang dan Jakarta.

Selain mengangkat persoalan karier dan hubungan asmara, film Sebelum Tiga Puluh juga menyentuh dunia investasi serta tekanan finansial yang kerap dihadapi anak muda ketika berusaha membangun kehidupan mandiri.

Meski demikian, Danial menegaskan bahwa persoalan ekonomi bukan satu-satunya fokus cerita. Isu tersebut justru menjadi pintu masuk untuk menggali konflik yang lebih personal, terutama tentang cara seseorang memandang keberhasilan dan menerima proses kehidupannya.

"Kita terlalu sering menjadikan usia 30 sebagai tenggat hidup, padahal sukses tidak pernah punya garis finis. Bagi saya, film ini bukan soal siapa yang paling cepat berhasil, melainkan tentang menghargai setiap proses, jatuh bangun, dan cara kita menemukan arti keberhasilan versi diri sendiri," jelas Danial.

Chicco Kurniawan dan Nadya Arina Jadi Pemeran Utama Di film ini, Chicco Kurniawan memerankan Ivan, sosok yang keras kepala dan memiliki ambisi besar untuk membuktikan kemampuannya. Namun, di balik sikapnya tersebut, Ivan menyimpan ketakutan dan keraguan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Nadya Arina berperan sebagai Clara, kekasih Ivan yang menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan hidupnya. Kehadiran Clara memberikan warna tersendiri ketika Ivan mulai kehilangan arah akibat tekanan yang dihadapinya.

Bagi Chicco, karakter Ivan memberinya kesempatan untuk memahami lebih jauh kecemasan yang muncul akibat tuntutan pencapaian berdasarkan usia.

"Banyak dari kita yang merasa tertinggal hanya karena patokan usia. Ivan adalah cerminan dari rasa takut itu. Tapi dari perjalanannya, saya belajar bahwa hidup bukan soal adu cepat. Gak apa-apa kalau pencapaian kita belum terlihat di usia 30, yang terpenting kita terus berproses dan tidak menyerah pada keadaan," ungkap Chicco Kurniawan.

Selain Chicco Kurniawan dan Nadya Arina, film ini turut melibatkan sejumlah aktor dan aktris lintas generasi. Mereka adalah Arif Alfiansyah, Frans Nickolas, Chew Kin Wah, Donny Damara, Dayu Wijanto, Jenny Zhang, Gita Bhebhita, Gwendolyne Acquanetta, Fiorenza Celesta, serta Mathias Muchus.

Adapun karakter Ivan dan Kevin ketika masih kecil masing-masing diperankan oleh Raffan Al Aryan dan Daffa Syahputra.

Film Sebelum Tiga Puluh mencoba mengajak penonton melihat kembali standar kesuksesan yang selama ini dianggap harus dicapai pada usia tertentu.