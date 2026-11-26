JawaPos.com – Drama Korea The Remarried Empress memicu perdebatan di kalangan penonton setelah menghadirkan fantasi kerajaan dengan nuansa aristokrasi Eropa, mulai dari desain kostum, pembangunan dunia, hingga gaya penceritaan yang dinilai belum sepenuhnya meyakinkan.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (25/11), Serial yang dibintangi Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk, dan Lee Se Young tersebut menuai kritik di media sosial.

Banyak yang beranggapan bahwa aksesori dan busana kerajaan yang ditampilkan kurang sesuai dengan atmosfer fantasi yang ingin dibangun, bahkan dibandingkan dengan serial Bridgerton.

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Meski Korea Selatan telah memiliki pengalaman panjang dalam memproduksi drama sejarah dengan latar kerajaan, menghadirkan fantasi aristokrasi bergaya Eropa dinilai membutuhkan pendekatan visual dan artistik yang berbeda, termasuk konsistensi dalam kostum, arsitektur, properti, hingga interaksi antarkarakter.

Kritik terhadap The Remarried Empress tidak hanya menyasar penampilan busana yang dianggap menyerupai kostum cosplay, tetapi juga dialog, akting, serta pembangunan dunia cerita yang dinilai kurang mendalam, terlebih adaptasi tersebut hanya terdiri dari 10 episode dan berfokus pada empat karakter utama.

Di sisi lain, The Remarried Empress tetap mencatatkan pencapaian dari sisi penonton global dengan menjadi serial orisinal lokal Disney+ yang paling banyak ditonton di dunia selama tiga hari pertama penayangannya, sebagaimana dilaporkan The Korea Times pada 17 November.

Perdebatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi industri drama Korea bahwa popularitas materi sumber, jajaran pemain ternama, dan konsep fantasi kerajaan ala Eropa tidak cukup menjamin kualitas produksi.