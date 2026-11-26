JawaPos.com - Perseteruan antara Sunan Kalijaga dan Ferdinand Hutahaean menjadi pusat perhatian publik setelah keduanya nyaris berantem di Polsek Kembangan, Jakarta Barat, dan kemudian saling bersinggungan melalui media sosial.

Meski Sunan Kalijaga secara terbuka menantang Ferdinand untuk bertemu empat mata di Senayan City, Jakarta, Ferdinand justru memberikan respons yang terkesan santai.

Ferdinand menegaskan tidak memiliki persoalan dengan siapa pun. Ia mengaku lebih memilih menjalani kehidupan dengan tenang ketimbang terlibat dalam konflik.

Pernyataan tersebut disampaikan Ferdinand melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Meski tidak menyebutkan nama Sunan Kalijaga secara langsung, pernyataan itu diyakini netizen berkaitan dengan tantangan yang sebelumnya dilontarkan oleh ayahanda Salmafina Sunan tersebut.

"Saya tidak punya masalah dengan siapa pun. Saya menikmati hidup dalam damai dan fokus pada kebaikan hidup," tulis Ferdinand.

Pengacara yang juga mantan politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak merasa perlu menanggapi tantangan. Pasalnya, dia merasa tidak punya masalah dengan orang lain.

"Jika ada yang merasa punya masalah dengan saya, itu urusan dia, bukan urusanku..!" tegasnya.

Netizen Usul Sunan Kalijaga dan Ferdinand Adu Tinju Di tengah saling lempar pernyataan di media sosial, sejumlah warganet turut memberikan tanggapan. Bahkan, ada yang mengusulkan agar persoalan Sunan Kalijaga dan Ferdinand Hutahaean sebaiknya diselesaikan melalui pertandingan tinju.

Usulan itu muncul karena duel di atas ring sempat menjadi salah satu cara sejumlah publik figur untuk menyelesaikan perselisihan yang berawal dari saling sindir atau adu pernyataan di media sosial.

"Sebaiknya diselesaikan di atas ring saja wak, Kalijaga Vs Ferdinand. Perang statement tidak akan memuaskan kedua belah pihak. Siapa pun yang menang atau kalah, persoalan ditutup, case closed," tulis seorang netizen.

"Langsung terima saja tawaran, sebelum fight bikin surat pernyataan," timpal yang lainnya.

Ketegangan antara Sunan Kalijaga dan Ferdinand Hutahaean menjadi perhatian publik luas setelah beredar video yang diunggah Barbie Kumalasari, melalui akun Instagram pribadinya. Rekaman itu menyebar di media sosial dan menarik perhatian warganet.

Perselisihan tersebut bermula dari perkara dugaan pencurian dan perusakan kaca spion mobil milik istri Sunan Kalijaga.

Sunan dalam kasus ini berada di pihak pelapor di Polsek Kembangan. Sementara Ferdinand Hutahaean memberikan pendampingan hukum kepada pihak terlapor. Perbedaan posisi dalam perkara ini membuat keduanya berada di kubu yang berseberangan.

Namun, persoalan hukum itu bukanlah pemicu ketegangan. Sunan diduga tersulut emosi akibat pernyataan Ferdinand yang sempat memintanya tidak banyak bicara ketika menanggapi proses hukum yang sedang berjalan.

Ucapan tersebut membuat Sunan Kalijaga emosi. Saat keduanya bertemu di Polsek Kembangan untuk menjalani agenda konfrontir sekitar 2 hari lalu, Sunan langsung meluapkannya kepada Ferdinand.

Adu argumen pun tidak terhindarkan. Suasana semakin panas ketika keduanya saling melontarkan perkataan dengan nada tinggi. Bahkan, cekcok yang awalnya terjadi di area luar kantor polisi berlanjut hingga ke bagian dalam.

Melihat situasi yang berpotensi berujung pada kontak fisik, sejumlah anggota kepolisian langsung turun tangan memisahkan keduanya.

Di tengah ketegangan tersebut, Ferdinand sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Sunan Kalijaga apabila pernyataannya menyinggung atau membuat Sunan marah.