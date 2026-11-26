JawaPos.com - Ketegangan antara Sunan Kalijaga dengan Ferdinand Hutahaean ternyata belum sepenuhnya mereda, meski keduanya sempat bersalaman dan saling meminta maaf di Polsek Kembangan, Jakarta Barat, belum lama ini.

Situasi kembali memanas setelah Sunan Kalijaga menantang Ferdinand untuk bertemu secara langsung empat mata di Senayan City, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Sunan meminta agar tidak ada pihak yang pengawal.

Barbie Kumalasari yang menjadi kuasa hukum Sunan Kalijaga mengungkap alasan di balik tantangan tersebut. Menurut dia, Sunan merasa tersinggung dengan unggahan Ferdinand di media sosial yang dianggap masih menyindir dirinya.

Barbie mengakui bahwa unggahan Ferdinand tidak secara langsung menyebutkan nama Sunan. Namun, pernyataannya mengenai sosok laki-laki sejati dinilai menggiring opini bahwa permintaan maaf yang disampaikan sebelumnya terjadi karena Sunan datang bersama sejumlah orang.

Baca Juga:Sunan Kalijaga Tantang Ferdinand Hutahaean Bertemu Empat Mata

"Postingan dia memang tidak ditujukan sama Sunan. Tapi dengan dia bilang laki-laki sejati itu tidak bergerombolan di IG, sepertinya menggiring opini bahwa dia minta maaf (di Polsek Kembangan) hanya karena Sunan dan rekan-rekan sedang rame-rame gitu lho," kata Barbie Kumalasari kepada JawaPos.com.

Menurut Barbie, pernyataan Ferdinand di media sosialnya justru membuat Sunan tambah kecewa. Sebab, persoalan yang sebelumnya sudah diselesaikan melalui pertemuan di Polsek Kembangan seharusnya tidak dipancing lagi dengan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut Barbie, Ferdinand semestinya tidak lagi mengeluarkan komentar yang berpotensi memperkeruh suasana setelah keduanya bermaafan dengan berjabat tangan.

"Jadi kayak ngeledek. Harusnya minta maaf ya sudah nggak usah ngoceh-ngoceh lagi yang bisa memancing," tutur Barbie.

Karena itu, Sunan menginginkan pertemuan langsung empat mata dengan Ferdinand tanpa melibatkan banyak orang. Tantangan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memperjelas persoalan yang menurut pihak Sunan masih menyisakan ganjalan.