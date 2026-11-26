JawaPos.com - Proses panjang harus dilalui para pemain film 5 cm: Revolusi Hati sebelum akhirnya siap membawa kisah persahabatan ke layar lebar. Tak hanya menjalani reading selama sekitar 8 atau 9 bulan, sejumlah pemerannya juga harus mengikuti latihan diving dan scuba diving selama dua bulan demi menghadapi sejumlah adegan yang mengambil lokasi di tengah laut.

Film produksi Soraya Intercine Films ini menjadi prekuel dari 5 cm yang dirilis pada 2012. Jika film sebelumnya mengisahkan petualangan lima sahabat saat dewasa, 5 cm: Revolusi Hati justru membawa penonton kembali ke masa ketika Zafran dan kawan-kawan masih duduk di bangku kelas 3 SMP.

Mengangkat masa remaja para karakter, film ini ingin memperlihatkan bagaimana persahabatan mereka terbentuk sebelum menjalani berbagai petualangan yang dikenal penonton melalui film pertamanya.

Namun, menghadirkan kisah tersebut bukan perkara mudah. Produser sekaligus CEO Soraya Intercine Films, Sunil Soraya, mengungkapkan bahwa pengembangan cerita bersama penulis Donny Dhirgantoro membutuhkan waktu hampir dua setengah tahun.

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Setelah skenario dirampungkan, tantangan berikutnya adalah menemukan tujuh pemeran yang tidak hanya sesuai dengan karakter, tetapi juga memiliki kecocokan satu sama lain.

Menurut Sunil, chemistry antarpemain menjadi salah satu faktor penting karena film ini menjadikan persahabatan sebagai kekuatan utama cerita.

"Jadi casting itu adalah proses yang sangat panjang dan sangat susah. Bagaimana caranya menyampaikan dialog-dialog yang kita tulis di skrip itu agar tetap terasa natural tanpa terasa dibuat-buat, dan bagaimana juga mereka bertujuh bisa gel satu sama lain. Karena kalau mereka tidak gel, persahabatan itu tidak bakal kelihatan di layar," ungkap Sunil.

Untuk membangun kedekatan tersebut, para pemain menjalani reading selama sekitar 8 sampai 9 bulan, dan hampir setiap hari. Proses ini tidak hanya bertujuan mendalami dialog dan karakter, tetapi juga membuat hubungan antarpemain terasa lebih alami ketika berada di depan kamera.

Syuting di Laut Banyuwangi Jadi Tantangan Terbesar Tantangan produksi 5 cm: Revolusi Hati tidak berhenti pada persiapan pemain. Tim produksi juga harus menghadapi kondisi alam saat melakukan pengambilan gambar di sejumlah perairan. Mulai dari Banyuwangi, Selat Bali, Pulau Menjangan, hingga Pulau Tabuhan.

Sutradara Emil Heradi mengungkapkan bahwa pengambilan gambar di laut memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Kondisi arus, cuaca, hingga kejernihan air tidak selalu bisa diprediksi sehingga memengaruhi proses syuting.

Bahkan, tim produksi harus kembali ke Banyuwangi sekitar satu bulan setelah pengambilan gambar sebelumnya untuk mengulang sejumlah adegan bawah laut yang hasilnya belum sesuai harapan.

"Terutama laut kan kita tidak bisa tebak arusnya seperti apa. Kadang-kadang di atasnya cerah, di dalamnya arusnya kencang banget, nggak bisa dikontrol," jelas Emil.

Pengalaman tersebut juga dirasakan langsung oleh para pemeran muda. Rachel Aseelah mengungkapkan bahwa beberapa adegan mengharuskan berada di tengah laut sejak malam hingga menjelang matahari terbit.

Kondisi tersebut membuat para pemain harus bergantian menjalani adegan dan beristirahat dengan pakaian yang masih basah. Situasi di lokasi syuting pun menjadi pengalaman yang tidak mudah dilupakan.

Meski demikian, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama produksi. Sebelum menjalani pengambilan gambar, para pemain terlebih dahulu mengikuti workshop dan latihan diving serta scuba diving selama kurang lebih dua bulan.

Bima Sena mengatakan, latihan tersebut membantu para pemeran memahami teknik dasar menyelam sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan adegan di bawah laut.

"Kita sempat latihan di bawah laut kurang lebih sekitar dua bulan buat workshop sampai kita dapat license. Jadi di laut, bahkan sampai Banyuwangi pun sebelum syuting, kita masih latihan dulu biar tahu maunya apa, dan tim safety-nya banyak banget," ujar Bima.

Hadirkan Perspektif Orang Tua Selain menyoroti persahabatan remaja, film 5 cm: Revolusi Hati juga menghadirkan dinamika hubungan antara anak dan orang tua.

Kehadiran Ersa Mayori, Cut Keke, dan Diana Pungky sebagai pemeran orang tua memberikan perspektif berbeda dalam cerita. Ketiganya turut menggambarkan bagaimana orang tua menghadapi anak-anak yang mulai tumbuh dewasa, memiliki keinginan sendiri, dan tertarik menjelajahi dunia di luar lingkungan keluarga.

Ersa Mayori menilai cerita film ini memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari-hari. Keinginan anak untuk berpetualang dan mencoba hal baru kerap berhadapan dengan kekhawatiran orang tua yang ingin memastikan keselamatan mereka.

Sudut pandang tersebut membuat cerita tidak hanya berfokus pada pengalaman para remaja, tetapi juga menghadirkan sisi emosional yang dapat dirasakan penonton dari generasi berbeda.

Dari sisi musik, Sunil Soraya mempercayakan dua lagu original soundtrack (OST) kepada band For Revenge.

Pemilihan For Revenge juga melalui pertimbangan panjang. Sunil terlebih dahulu mendengarkan sejumlah karya musik untuk menemukan karakter yang sesuai dengan emosi dan cerita film.

Setelah diperkenalkan dengan proyek tersebut, Boniex dan rekan-rekannya turut menyaksikan film serta mempelajari jalan ceritanya agar bisa menghasilkan lagu yang memiliki keterikatan dengan kisah para karakter.