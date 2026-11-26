JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari Tatjana Saphira. Sang aktris resmi dilamar kekasihnya, Andry Jonathan. Kabar bahagia ini diketahui publik luas berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadinya.

Momen istimewa itu menjadi awal perjalanan baru bagi pasangan yang kini semakin dekat menuju jenjang pernikahan.

Kebahagiaan Tatjana dan Andry rupanya turut dirasakan oleh orang-orang terdekat mereka. Salah satu sahabat Tatjana bahkan mengaku tak kuasa menahan tangis ketika menyaksikan momen pertunangan tersebut.

Melalui unggahan di media sosial yang diunggah ulang oleh Tatjana di Instagram Story, sang sahabat mengungkapkan perasaan harunya setelah melihat dua orang yang telah dikenalinya akhirnya mengambil langkah yang lebih serius.

Baca Juga:Sunan Kalijaga Tantang Ferdinand Hutahaean Bertemu Empat Mata

"Terharu sampai meneteskan air mata bahagia," tulisnya dengan menyertakan akun Instagram @tatjanasaphira dan @andryjonathan.

Sahabat itu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi saksi perjalanan hubungan Tatjana dan Andry sejak hari pertama mereka menjalin hubungan spesial. Melihat keduanya kini semakin dekat menuju pernikahan, hal ini menjadi pengalaman emosional tersendiri.

"Sudah menjadi saksi sejak hari pertama, dan kini mereka tinggal selangkah lebih dekat," ungkapnya.

Ungkapan tersebut memperlihatkan betapa besar kebahagiaan orang-orang terdekat Tatjana atas keputusannya bersama Andry untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius.

Tatjana Saphira juga membagikan momen kebahagiaannya setelah menerima lamaran dari Andry Jonathan. Melalui unggahan di Instagram, aktris berusia 29 tahun itu menyampaikan pesan romantis yang menggambarkan harapannya untuk menyambut masa depan bersama sang kekasih.

"Dua jiwa, satu petualangan yang menanti di depan," tulis Tatjana dalam keterangan unggahannya.

Kalimat tersebut menjadi ungkapan singkat tentang perjalanan baru yang akan mereka jalani bersama setelah resmi bertunangan.