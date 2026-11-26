JawaPos.com - Park Wonbin dan Jung Semin, mencoba pengalaman baru di luar aktivitas musik. Keduanya dipercaya menjadi pengisi konten audio edukasi bertajuk Textbook Literature Read by Idols, sebuah proyek yang digagas bersama oleh Kementerian Pendidikan Korea Selatan dan Educational Broadcasting System (EBS). Kehadiran mereka sekaligus menjadi bagian penutup dari rangkaian proyek yang melibatkan sejumlah artis K-pop.

Menurut laporan allkpop, program ini menghadirkan para idola untuk membacakan 30 karya sastra pilihan yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa dan sastra tingkat sekolah menengah atas.

Kontennya tidak hanya berisi pembacaan karya, tetapi juga penjelasan mengenai latar belakang, teknik penyampaian, serta hal-hal penting yang dapat diperhatikan saat memahami sebuah tulisan sastra.

Park Wonbin mendapat kesempatan membacakan puisi berjudul “Circle” karya penyair Lee Dae Heum. Puisi tersebut menggunakan gambaran lingkaran untuk menggambarkan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya.

Saat membahas karya itu, Wonbin turut mengenang masa kecilnya yang diwarnai berbagai kegiatan kreatif bersama orang tua, seperti membuat kerajinan tangan, menggambar, dan memasak. Pengalaman tersebut membantunya menghubungkan isi puisi dengan makna keluarga.

Jung Semin membacakan esai “The Banana Plant” karya Lee Tae Jun. Tulisan tersebut mengisahkan seseorang yang menolak tawaran tetangganya untuk membeli tanaman pisang yang telah dirawat dengan penuh perhatian.

Ceritanya menyoroti perbedaan antara nilai materi dan ikatan emosional terhadap sesuatu yang disayangi. Semin menghubungkan pesan tersebut dengan kenangan masa kecilnya di Gokseong, Provinsi Jeolla Selatan, ketika ia tumbuh dekat dengan alam dan pernah merawat hewan peliharaan.

Partisipasi kedua anggota IDID menjadi bagian penting dari penyelesaian proyek yang mempertemukan dunia hiburan dan pendidikan.

Sebelumnya, sejumlah artis dan grup K-pop lain juga telah terlibat dalam program tersebut, termasuk H1-KEY, ONEUS, Xdinary Heroes, IVE, TWS, serta 82MAJOR. Melalui pembacaan para idola, karya sastra diharapkan terasa lebih dekat dan menarik bagi generasi muda.

Konten audio yang menampilkan Park Wonbin dan Jung Semin dijadwalkan tersedia secara gratis pada 25 November 2026 melalui situs web dan aplikasi platform pendidikan Hamkke School.