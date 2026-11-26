JawaPos.com - Jung Seung Hwan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama agensi Antenna setelah 11 tahun bernaung di bawah perusahaan tersebut.

Kabar ini diumumkan pada 23 November 2026 dan menandai babak baru dalam perjalanan karier solois yang dikenal lewat lagu-lagu ballad emosional.

Setelah berpisah dari Antenna, Jung Seung Hwan juga dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan agensi baru, Blitzway Music.

Menurut laporan allkpop, Antenna menyampaikan bahwa keputusan mengakhiri kontrak eksklusif tersebut diambil melalui diskusi panjang dan kesepakatan bersama. Kerja sama mereka akan resmi ditutup setelah konser solo Jung Seung Hwan pada Desember mendatang.

Agensi juga menyampaikan apresiasi atas perjalanan yang telah dilalui bersama serta berharap sang penyanyi dapat meraih kesuksesan dalam langkah berikutnya.

Blitzway mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang melakukan pembicaraan positif dengan Jung Seung Hwan mengenai kemungkinan kontrak eksklusif. Namun, hingga pengumuman tersebut disampaikan, belum ada kepastian bahwa sang penyanyi telah resmi menandatangani kontrak baru.

Jika kesepakatan tercapai, ia akan bergabung dengan perusahaan yang menaungi sejumlah nama populer, termasuk D.O. EXO, Jung Ryeo Won, Chun Woo Hee, Chae Jong Hyeop, dan Woo Do Hwan.

Jung Seung Hwan pertama kali dikenal luas setelah menjadi runner-up dalam ajang audisi SBS K-pop Star Season 4 pada 2015. Setelah itu, ia bergabung dengan Antenna dan resmi debut pada 2016.

Namanya semakin dikenal sebagai penyanyi ballad berkat lagu-lagu seperti “If It Is You”, “The Snowman”, dan “The Fool” yang memperlihatkan karakter vokalnya yang emosional.

Sebelum mengakhiri kerja sama dengan Antenna, Jung Seung Hwan dijadwalkan menggelar konser perayaan 10 tahun debut bertajuk Do You Like Ballads?.

Konser tersebut akan berlangsung pada 11–13 Desember 2026 di Grand Peace Hall, Kyung Hee University, Seoul. Penampilan ini sekaligus menjadi panggung terakhirnya sebagai artis Antenna setelah perjalanan selama lebih dari satu dekade.

Kepergian Jung Seung Hwan juga menandai berakhirnya hubungan Antenna dengan para musisi yang dikenal sebagai “Antenna Angels” dari program K-pop Star.