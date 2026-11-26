JawaPos.com - Hyeri mendapatkan pengakuan atas kontribusinya dalam membangun budaya komunikasi yang sehat di dunia digital. Ia berhasil meraih Sunfull Foundation Chairman's Award untuk tahun kedua berturut-turut.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatannya dalam menyebarkan budaya komentar positif serta mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan internet.

Menurut laporan allkpop, Hyeri menghadiri acara deklarasi bersama dan pemberian penghargaan kampanye Wait a Moment yang diselenggarakan YouTube bersama Sunfull Foundation pada 20 November.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Kantor Anggota Majelis Nasional, kawasan Yeouido, Seoul. Dalam kesempatan itu, Hyeri kembali mendapat penghargaan setelah sebelumnya menerima apresiasi serupa pada tahun lalu.

Hyeri telah terlibat dalam kampanye Wait a Moment sejak 2024. Program tersebut bertujuan meningkatkan literasi digital remaja sekaligus membangun kebiasaan berkomunikasi secara sehat di internet.

Melalui partisipasinya, Hyeri mengajak masyarakat memahami bahaya cyberbullying, mencegah penyebaran perundungan daring, serta mengganti komentar bernada negatif dengan pesan yang lebih positif.

Saat menerima penghargaan, Hyeri mengungkapkan bahwa perjalanan kariernya selama kurang lebih 17 tahun membuatnya semakin memahami besarnya pengaruh budaya internet.

Ia menilai ruang digital yang sehat merupakan hal penting, terutama karena banyak orang menghabiskan waktu untuk berinteraksi melalui platform daring.

Hyeri juga menyatakan akan terus mengikuti kampanye tersebut dengan rasa tanggung jawab dan komitmen lebih besar agar dapat memberikan pengaruh baik kepada masyarakat.

Kampanye Wait a Moment sendiri telah dijalankan YouTube sejak 2023 bersama Sunfull Foundation. Selain Hyeri, sejumlah kreator dan figur publik seperti Pengsoo turut terlibat dalam pembuatan konten edukasi mengenai komunikasi positif.

Pada tahun ini, program tersebut juga memperluas materi edukasinya dengan mengajak masyarakat mengenali dan membedakan konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI.

Melalui penghargaan keduanya secara beruntun, Hyeri kembali memperlihatkan kepeduliannya terhadap isu sosial di luar aktivitas hiburan.