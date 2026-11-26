JawaPos.com - Doh Kyung Soo atau D.O. EXO sukses membawa tur konser solonya bertajuk 2026–2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF] ke Jakarta.

Dua pertunjukan yang berlangsung pada 21 dan 22 November 2026 di Istora Senayan tersebut berhasil terjual habis. Antusiasme penggemar Indonesia semakin menambah daftar kesuksesan tur globalnya setelah sebelumnya mencatatkan penjualan tiket yang kuat di sejumlah kota Asia.

Menurut laporan allkpop, D.O. menyuguhkan beragam lagu dari perjalanan musik solonya, termasuk “Sing It Loud”, “DUMB”, “Mars”, “I Do”, dan “Rose”.

Ia juga menampilkan koreografi khusus untuk lagu “Don't You”, salah satu trek dari mini album keempatnya, DOPAMINE. Penampilan tersebut memberikan warna berbeda dari pertunjukan biasanya.

Suasana konser dibuat semakin beragam melalui perpaduan lagu bernuansa emosional dan penampilan yang lebih enerjik. D.O. membawakan “Dear” dengan vokal lembut, sebelum menghidupkan suasana lewat “Do You Remember?”, “Popcorn”, dan “Dancing Party”.

Didampingi band pengiring secara langsung, ia juga berjalan di antara penonton untuk menyapa penggemar dari jarak dekat.

Salah satu momen yang menarik perhatian adalah penampilan “Darling” dalam versi bahasa Inggris. Lagu tersebut mulai dimasukkan ke dalam daftar penampilan sejak konser di Bangkok dan kembali dibawakan saat menyapa penggemar Jakarta.

Dengan aransemen ballad yang hangat dan karakter vokalnya yang lembut, D.O. menyampaikan pesan tentang kebahagiaan sederhana ketika bisa berada di dekat orang yang dicintai.

“Darling” sendiri merupakan single digital terbaru D.O. yang mengangkat perasaan tulus terhadap seseorang terkasih.

Saat lagu tersebut dirilis, ia juga membagikan surat tulisan tangan kepada penggemar untuk menjelaskan makna dan perasaan di balik karya tersebut. Kehadiran versi bahasa Inggris dalam konser membuat lagu ini semakin istimewa bagi penonton internasional.

Setelah menyelesaikan dua pertunjukan di Jakarta, D.O. akan melanjutkan tur ke Kaohsiung pada 19 dan 20 Desember 2026.