JawaPos.com - Persahabatan Song Hye Kyo dan Lee Jin dari grup Fin.K.L kembali mencuri perhatian publik. Lee Jin membagikan momen perayaan ulang tahun sahabat lamanya tersebut melalui media sosial pada 22 November 2026.

Unggahan sederhana itu memperlihatkan kedekatan keduanya yang tetap terjaga meskipun telah puluhan tahun berlalu sejak mereka pertama kali berteman di bangku sekolah.

Menurut laporan allkpop, Lee Jin mengunggah pesan singkat bertuliskan “Happy birthday, my Kyo” disertai sejumlah foto perayaan.

Dalam unggahan tersebut terlihat kue ulang tahun dengan hiasan buah-buahan, kartu ucapan, serta foto-foto kebersamaan mereka saat berkumpul di sebuah restoran. Song Hye Kyo sendiri lahir pada 22 November 1981 dan merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun ini.

Hubungan pertemanan Lee Jin dan Song Hye Kyo telah terjalin sejak keduanya bersekolah di Eunkwang Girls' High School.

Kisah awal kedekatan mereka juga cukup menarik. Song Hye Kyo dikabarkan sengaja bergabung dengan klub sekolah bernama Hanbyuldan karena ingin lebih dekat dengan Lee Jin.

Ia bahkan disebut pernah memberikan surat tulisan tangan yang mengungkapkan keinginannya untuk berteman. Keduanya juga pernah dikenal bersama aktris Han Hye Jin sebagai tiga siswi populer di sekolah tersebut.

Meski perjalanan karier membawa mereka ke jalur berbeda, hubungan keduanya tetap bertahan. Lee Jin menikah dengan seorang pria non-selebritas pada 2016 dan kemudian tinggal di New York.

Namun, ketika kembali ke Korea Selatan, ia tetap menyempatkan diri bertemu Song Hye Kyo. Keduanya juga dikenal rutin memberikan ucapan ulang tahun satu sama lain setiap tahun.

Momen hangat ini hadir ketika Lee Jin tengah mempersiapkan aktivitas reuni bersama grup legendaris Fin.K.L. Grup yang beranggotakan Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin, dan Sung Yu Ri tersebut sedang menyiapkan comeback penuh pertama setelah sekitar 21 tahun.

Mereka terakhir merilis single digital “Forever Fin.K.L” pada 2005, meskipun sempat kembali berkumpul dalam program televisi Camping Club pada 2019.

Fin.K.L juga membuka akun media sosial resmi dan memperkenalkan foto profil grup serta masing-masing anggota. Rangkaian aktivitas ini menjadi awal dari proyek reuni yang direncanakan berlangsung hingga perayaan 30 tahun debut mereka pada 2028.