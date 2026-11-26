JawaPos.com - Joo Hyun Young jadi sorotan setelah mengalami momen canggung sekaligus mengundang tawa dalam program variety show Running Man.

Ia dibuat salah tingkah ketika pembawa acara Yoo Jae Suk tiba-tiba menanyakan apakah dirinya sedang menjalin hubungan asmara. Pertanyaan spontan tersebut muncul saat para anggota dan bintang tamu tengah membahas kisah percintaan seseorang.

Menurut laporan allkpop, Joo Hyun Young hadir sebagai bintang tamu bersama aktor Kang Ki Young. Dalam salah satu segmen, para pemain mendiskusikan cerita seorang perempuan yang merasa pasangannya kurang menghargai penampilannya.

Perempuan tersebut mengungkapkan bahwa mantan kekasihnya dahulu sering menjemputnya sehingga ia terbiasa tampil lebih rapi dengan rok dan sepatu hak tinggi.

Pembahasan semakin menarik ketika Kang Ki Young berpendapat bahwa membandingkan pasangan dengan mantan kekasih bisa memicu pertengkaran.

Di tengah diskusi, Joo Hyun Young justru mengajukan pertanyaan yang membuat anggota lain penasaran. Ia bertanya apakah seorang pria bisa merasa senang ketika pasangannya kini tampil lebih santai dan nyaman dibandingkan saat belum menjalin hubungan dengannya.

Pertanyaan itu membuat Ji Suk Jin curiga bahwa Joo Hyun Young sedang membicarakan pengalaman pribadinya. Ketika ditanya apakah kejadian serupa pernah dialaminya, sang aktris mengangguk.

Yoo Jae Suk kemudian langsung melontarkan pertanyaan, “Hyun Young, apakah kamu sedang berpacaran?” Joo Hyun Young hanya memberikan respons bergumam yang tidak jelas, membuat seluruh anggota tertawa.

Melihat reaksi tersebut, Yoo Jae Suk dengan cepat mengakhiri pembicaraan sambil mengatakan bahwa ia sudah memahami jawabannya dan tidak akan melanjutkan pertanyaan.

Joo Hyun Young kemudian memperjelas ucapannya dengan menyebut bahwa cerita tersebut merupakan pengalaman masa lalu. Momen singkat itu pun menjadi salah satu bagian paling menghibur dalam episode tersebut.

Joo Hyun Young dikenal luas setelah bergabung sebagai anggota tetap SNL Korea Reboot pada 2021. Ia menarik perhatian lewat karakter reporter Joo Gi Ja dan penampilannya dalam sketsa komedi MZ Office.

Popularitasnya semakin meningkat setelah memerankan Dong Geurami, sahabat tokoh utama dalam drama Extraordinary Attorney Woo.