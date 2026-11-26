JawaPos.com - Lee Junho buka tahun 2027 dengan acara spesial bersama para penggemarnya. Junho mengumumkan fan concert bertajuk 2027 LEE JUNHO FAN-CON 'Twilight' yang akan berlangsung selama tiga hari di Seoul, Korea Selatan.

Pengumuman ini langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan kesempatan bertemu sang idola dalam acara solo.

Menurut laporan allkpop, Lee Junho akan menggelar konser pada 15–17 Januari 2027 di Ticketlink Live Arena, Seoul.

Poster resmi yang diperkenalkan memperlihatkan siluet dirinya dengan latar perpaduan warna merah senja dan biru malam. Konsep tersebut menggambarkan makna kata Twilight, yakni suasana remang ketika matahari terbit atau terbenam.

Fan concert ini menjadi acara solo terbaru Lee Junho setelah sekitar dua tahun sejak Midnight Sun pada 2025. Dalam acara sebelumnya, ia tidak hanya menampilkan lagu-lagu andalannya, tetapi juga menghadirkan sesi bincang-bincang dan berbagai interaksi langsung bersama penggemar.

Tur tersebut berlangsung di empat lokasi, termasuk Incheon, Tokyo, Taipei, dan São Paulo, dengan total delapan pertunjukan.

Berdasarkan pengumuman resmi, penjualan tiket akan dibuka melalui Ticketlink. Penggemar yang tergabung dalam fan club dapat mengikuti penjualan presale pada 1 Desember 2026, sedangkan penjualan umum dimulai pada 3 Desember.

Kehadiran acara selama tiga hari diharapkan memberikan lebih banyak kesempatan bagi penggemar untuk menikmati penampilan dan interaksi bersama Lee Junho.

Di luar aktivitas musik, Lee Junho juga tengah mempersiapkan sejumlah proyek akting baru. Ia baru menyelesaikan proses syuting drama Buy King dan dijadwalkan tampil dalam film Veteran 3.

Selain itu, ia telah dikonfirmasi membintangi drama tvN Korean Foreign Embassies, yang akan menampilkan dirinya sebagai karakter naga sekaligus pemimpin sebuah kedutaan misterius.

Dengan jadwal fan concert dan berbagai proyek hiburan yang menantinya, Lee Junho diperkirakan akan menjalani tahun yang sibuk pada 2027.