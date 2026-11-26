

JawaPos.com - Rain kembali perlihatkan sisi kehidupan rumah tangganya bersama aktris Kim Tae Hee. Kali ini, ia membagikan cerita lucu mengenai kebiasaan mereka dalam mengelola kulkas keluarga.

Pengakuan tersebut muncul ketika Rain menjadi bintang tamu program memasak Please Take Care of My Refrigerator bersama penyanyi Sung Si Kyung pada 22 November 2026.

Menurut laporan allkpop, Rain mengaku bahwa dirinya justru lebih banyak mengurus pekerjaan rumah, termasuk memasak.

Ia juga menjelaskan bahwa kulkas keluarga memiliki bagian tersendiri yang dikelola olehnya dan bagian lain yang menjadi tanggung jawab Kim Tae Hee. Namun, kebiasaan mereka mengatur bahan makanan ternyata sempat menimbulkan kejadian yang mengundang tawa.

Rain menceritakan bahwa dirinya sempat dimarahi sang istri karena terdapat cukup banyak bahan makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa.

Ketika ia menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang menarik untuk diperlihatkan kepada penonton, Kim Tae Hee langsung menolak.

Sang aktris merasa tidak ingin kondisi kulkas seperti itu diketahui publik. Rain pun bercanda bahwa ia sebenarnya ingin membalas kebiasaan Kim Tae Hee yang kerap membicarakan dirinya secara terbuka di acara televisi, tetapi sang istri sudah lebih dahulu merapikan semuanya.

Ketika kulkas akhirnya diperlihatkan, para koki justru dibuat kagum melihat banyaknya bahan makanan yang tersimpan di dalamnya. Beragam sayuran, buah-buahan, dan bahan untuk membuat salad memenuhi bagian kulkas.

Rain mengungkapkan bahwa kebiasaan mengonsumsi salad setiap pagi sebenarnya berasal dari Kim Tae Hee. Ia juga memperlihatkan salad buatan sang istri yang berisi kiwi, kesemek, jeruk, aneka sayuran, dan keju.

Rain turut menjelaskan rutinitas sarapannya yang kini lebih teratur. Setiap pagi, ia biasanya mengonsumsi dua telur rebus, kacang-kacangan, serta buah-buahan.

Ia mengakui bahwa kebiasaan makan sayuran yang sebelumnya jarang dilakukan kini menjadi bagian dari kesehariannya berkat pengaruh Kim Tae Hee. Perubahan pola makan tersebut memperlihatkan bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam menjalani kehidupan keluarga.

Rain dan Kim Tae Hee menikah pada 2017 dan telah dikaruniai dua orang putri. Meski sama-sama memiliki kesibukan di dunia hiburan, keduanya dikenal menjaga kehidupan keluarga agar tetap jauh dari sorotan berlebihan.