JawaPos.com - Kim Yoo Jung jadi bahan perbincangan di komunitas daring. Kali ini, netizen membahas kehidupan asmaranya yang selama ini jarang tersorot publik.

Bahkan, muncul candaan bahwa salah satu alasan dirinya masih berstatus lajang adalah karena ia hampir selalu dipasangkan dengan aktor-aktor tampan dalam berbagai drama romantis yang dibintanginya.

Menurut laporan allkpop, Kim Yoo Jung dikenal belum pernah memiliki rumor hubungan asmara yang terkonfirmasi secara resmi sejak memulai karier pada 2003.

Sejumlah netizen kemudian berpendapat bahwa pengalaman memerankan kisah cinta dengan aktor populer mungkin membuat standar romansa di layar terasa sulit ditandingi oleh hubungan biasa di kehidupan nyata.

Meski demikian, komentar tersebut hanyalah candaan penggemar, bukan alasan yang pernah disampaikan langsung oleh sang aktris.

Perjalanan Kim Yoo Jung dalam drama romantis memang mempertemukannya dengan deretan aktor ternama. Pada 2016, ia beradu akting dengan Park Bo Gum dalam drama sejarah populer Love in the Moonlight.

Empat tahun kemudian, ia tampil bersama Ji Chang Wook dalam Backstreet Rookie. Chemistry keduanya saat memerankan pasangan dengan karakter yang bertolak belakang berhasil menarik perhatian penonton.

Daftar lawan mainnya semakin panjang melalui drama Lovers of the Red Sky bersama Ahn Hyo Seop pada 2021. Kemudian, pada 2023, Kim Yoo Jung kembali mencuri perhatian lewat My Demon bersama Song Kang.

Drama tersebut menghadirkan kisah pernikahan kontrak antara seorang pewaris keluarga kaya dan sosok iblis, dengan interaksi romantis yang membuat banyak penonton terbawa suasana.

Pada 2025, Kim Yoo Jung melanjutkan penampilan dalam genre melodrama melalui Dear X, dengan Kim Young Dae dan Kim Do Hoon sebagai lawan mainnya.

Sementara itu, dalam drama 100 Days of Deception yang tayang pada 2026, ia kembali membangun cerita emosional bersama Park Jin Young dari GOT7.

Deretan proyek tersebut membuat publik semakin mengingatnya sebagai salah satu aktris yang memiliki chemistry kuat dengan berbagai aktor.

Candaan netizen pun bermunculan, mulai dari anggapan bahwa Kim Yoo Jung sudah mendapatkan pengalaman romansa yang cukup melalui pekerjaan hingga komentar bahwa sulit membayangkan pria biasa mampu menandingi deretan pasangan dramanya.