JawaPos.com - Awal tahun 2027 diramaikan dengan kehadiran drama terbaru yang memadukan aksi, komedi, dan persahabatan bromance. Cha Seung Won dan Kim Do Hoon dipastikan menjadi pemeran utama dalam serial berjudul Retired Personnel Management.

Drama ini menarik perhatian karena menghadirkan kisah dua agen Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) dengan latar belakang dan karakter yang sangat berbeda. Keduanya akan dipertemukan dalam sebuah tim yang menyimpan berbagai cerita tak terduga.

Mengutip laporan Soompi, Retired Personnel Management berpusat pada Kim Chul Soo (Cha Seung Won), mantan agen rahasia NIS yang pernah menjalankan berbagai misi berbahaya.

Setelah pensiun, ia menjalani kehidupan sederhana dengan mengelola tempat pencucian mobil di lingkungan tempat tinggalnya.

Meski sudah meninggalkan dunia intelijen, Chul Soo masih menyimpan impian untuk menjadi seorang pahlawan. Kehidupan barunya pun mulai berubah ketika ia kembali bersinggungan dengan dunia yang pernah ditinggalkannya.

Kim Do Hoon memerankan Go Yo Han, seorang agen andalan yang dikenal sebagai super ace. Namun, perjalanan kariernya mengalami perubahan setelah ia dipindahkan ke Tim Manajemen Personel Pensiunan.

Meski mengalami penurunan posisi, Yo Han tetap memiliki ambisi besar untuk menciptakan legenda baru di lingkungan NIS.

Kepribadiannya yang penuh semangat dan keinginan untuk membuktikan kemampuan diperkirakan akan menghadirkan dinamika menarik ketika harus bekerja bersama Chul Soo.

Pertemuan kedua karakter tersebut menjadi daya tarik utama drama ini. Chul Soo dan Yo Han sama-sama memiliki impian untuk meraih masa kejayaan baru, meskipun berasal dari generasi dan pengalaman yang berbeda. Kolaborasi keduanya dipastikan tidak selalu berjalan mulus.

Poster perdana yang dirilis memperlihatkan mereka berjalan keluar dari kobaran api dan asap dengan wajah dipenuhi jelaga, seolah baru saja menyelesaikan sebuah misi berat. Keduanya tampil seperti rekan satu tim, tetapi masih terlihat adanya jarak yang harus mereka atasi.

Di balik cerita agen intelijen dan misi rahasia, Retired Personnel Management juga akan mengeksplorasi hubungan persahabatan serta kerja sama antara dua karakter utamanya.

Drama ini disutradarai oleh Jin Chang Kyu, yang sebelumnya dikenal melalui karya seperti Buried Hearts dan Military Prosecutor Doberman.

Perpaduan pengalaman sang sutradara dengan kemampuan akting Cha Seung Won dan Kim Do Hoon semakin membuat proyek ini menarik untuk dinantikan.

Bagi penggemar drama Korea, Retired Personnel Management dijadwalkan tayang perdana pada 4 Januari 2027. Serial ini akan mengisi slot drama Senin-Selasa sebagai penerus Signal Part 2.