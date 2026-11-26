JawaPos.com - Kabar terbaru dari PLAVE. Agensi VLAST mengumumkan bahwa kelima anggota PLAVE akan memasuki periode istirahat sekaligus persiapan untuk aktivitas mendatang.

Keputusan ini diambil setelah mereka berhasil menyelesaikan rangkaian tur dunia 2026 bertajuk KEEP IT MANIC serta promosi mini album terbaru mereka, HYPERDRIVE.

Jeda tersebut menjadi kesempatan bagi para anggota untuk memulihkan energi sebelum kembali menyapa penggemar dengan karya dan penampilan baru.

Mengutip laporan Soompi, VLAST menyampaikan bahwa PLAVE akan memanfaatkan waktu istirahat untuk mendapatkan pemulihan yang cukup sekaligus mengerjakan lagu-lagu untuk album berikutnya.

Agensi berharap proses persiapan tersebut dapat menghasilkan musik dan penampilan yang lebih baik bagi para penggemar.

Periode istirahat ini mulai berlaku pada Senin, 23 November 2026, sehingga para anggota memiliki waktu untuk menyeimbangkan aktivitas kreatif dan kebutuhan pribadi mereka.

Meski memasuki masa jeda, PLAVE tidak sepenuhnya menghilang dari hadapan penggemar. VLAST memastikan grup tersebut akan kembali menghadirkan siaran LIVE dan berbagai konten lainnya mulai Senin, 14 Desember 2026.

Selain itu, para anggota tetap akan menjaga komunikasi dengan penggemar melalui perilisan konten serta siaran video secara individu di platform Weverse. Dengan demikian, penggemar masih bisa mengikuti aktivitas mereka meskipun jadwal grup untuk sementara lebih terbatas.

Pengumuman ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya periode aktivitas padat PLAVE sepanjang 2026. Tur dunia KEEP IT MANIC dan promosi HYPERDRIVE menjadi bagian penting perjalanan mereka tahun ini.

Keberhasilan menyelesaikan berbagai agenda tersebut tentu membutuhkan persiapan serta tenaga yang tidak sedikit. Karena itu, masa istirahat kali ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi setiap anggota untuk kembali dengan kondisi lebih segar dan semangat baru.

PLAVE juga tengah mempersiapkan proyek kolaborasi menarik bersama grup K-pop RIIZE. Kedua grup tersebut dijadwalkan merilis single kolaborasi berjudul Lowkey pada 30 November 2026.

Kehadiran lagu ini menjadi salah satu aktivitas yang patut dinantikan penggemar sebelum PLAVE memulai kembali rangkaian konten mereka pada Desember mendatang. Kolaborasi dua grup dengan karakter musik berbeda ini juga menambah warna dalam perjalanan musik K-pop tahun ini.

VLAST turut menyampaikan apresiasi kepada para penggemar atas dukungan dan cinta yang terus diberikan kepada PLAVE. Agensi berharap para anggota dapat kembali dalam keadaan lebih sehat dengan membawa karya yang semakin berkualitas.