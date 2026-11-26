

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari aktor Yook Sungjae. Sehari sebelum drama terbarunya, Nine to Six, resmi tayang, ia mengumumkan mengalami cedera pada bagian dagu akibat terjatuh saat beristirahat di rumah.

Insiden tersebut membuatnya harus mendapatkan jahitan dan menggunakan masker ketika menghadiri konferensi pers drama. Kabar ini tentu mengejutkan penggemar yang sudah menantikan penampilan terbarunya bersama Park Min Young.

Mengutip laporan Soompi, Yook Sungjae menyampaikan kabar tersebut melalui Instagram Stories pada 24 November 2026. Ia menjelaskan bahwa dirinya terjatuh akibat mengalami hipotensi ortostatik atau penurunan tekanan darah ketika mengubah posisi tubuh.

Akibat kejadian tersebut, dagunya mengalami luka hingga membutuhkan tindakan jahitan. Ia juga meminta pengertian para reporter dan penggemar karena harus mengenakan masker saat menghadiri acara promosi pada keesokan harinya.

Meski mengalami kejadian yang tidak terduga, Yook Sungjae tetap berusaha memenuhi agenda konferensi pers Nine to Six yang berlangsung pada 25 November di SBS, Mokdong.

Ia dijadwalkan hadir bersama sutradara Lee Hyung Min serta para pemain lainnya, termasuk Park Min Young dan Go Soo. Keputusannya untuk tetap menghadiri acara tersebut memperlihatkan komitmennya terhadap proyek drama yang akan segera diperkenalkan kepada penonton.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena penampilannya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar.

Dalam drama Nine to Six, Yook Sungjae memerankan Han Sun Woo, seorang pemuda hangat dan penuh perhatian yang bekerja sebagai pegawai magang di bagian hukum perusahaan otomotif Chronic Motors.

Setelah lulus dari sekolah hukum, Sun Woo sempat mengejar passion di bidang desain perhiasan sebelum akhirnya bergabung dengan perusahaan tersebut karena keadaan yang tidak terduga.

Karakternya kemudian dipertemukan dengan Kang Yi Ji yang diperankan Park Min Young, seorang perempuan pekerja keras yang selama ini lebih mengutamakan karier dibandingkan kehidupan percintaan.

Drama ini mengusung genre romance perkantoran dengan tema keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pertemuan Han Sun Woo dan Kang Yi Ji menghadirkan dinamika hubungan antara pria yang hangat dan perempuan rasional yang terbiasa mengandalkan logika.

Selain kisah romantis keduanya, kehadiran Go Soo sebagai Park Hyun Tae juga menambah daya tarik cerita. Kombinasi para pemain tersebut membuat Nine to Six menjadi salah satu drama Korea yang dinantikan pada November 2026.